Partido de Hartung quer lugar de destaque na chapa de Ricardo; governador vai ouvir aliados





O governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição, não rechaçou a tentativa de aproximação do PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung. Nesta quarta-feira (22), o emedebista reuniu-se com o presidente estadual da sigla, Renzo Vasconcelos.





Ricardo ouviu de Renzo que o PSD quer um lugar de destaque, uma vaga na chapa majoritária, não especificou se a de vice ou a de senador.





O governador respondeu que uma ampla frente partidária o apoia e não pode tomar uma decisão desse quilate sozinho.



"Ele disse que vai ouvir os aliados e dar retorno a Renzo", contou à coluna a chefe de gabinete de Ricardo Ferraço, Flávia Mignoni.





Ainda não há data para um novo encontro.





A reunião desta quarta contou apenas com as participações de Renzo e Ricardo. Foi realizada na Residência Oficial da Praia da Costa, às 9h, e durou cerca de meia hora.





O X da questão gira em torno de alguém que não estava lá: Hartung.





O ex-governador e Ricardo já foram aliados, mas há priscas eras. Hoje, estão em lados opostos da política capixaba.





Como conciliar essas duas forças?





Otimista, Renzo Vasconcelos ressaltou que todas as tratativas feitas pelo PSD são de conhecimento do ex-governador, assim como de outras lideranças do partido.





Ele deve conversar ainda nesta quarta com o deputado federal Helder Salomão (PT), outro pré-candidato ao Palácio Anchieta.









O presidente estadual do partido de Hartung diz que uma coisa não tem a ver com a outra e que não há veto a Pazolini e tampouco ao PL.





"O Magno (Malta, presidente estadual do PL) tem as especificidades dele, mas está lutando pelo crescimento do PL. E eu estou lutando pelo crescimento do PSD", resumiu Renzo.



