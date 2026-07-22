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Letícia Gonçalves

Partido de Hartung quer lugar de destaque na chapa de Ricardo; governador vai ouvir aliados

Presidente estadual do PSD reuniu-se com o emedebista nesta quarta-feira (22)

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 16:10

Públicado em 

22 jul 2026 às 16:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Ricardo Ferraço e Renzo Vasconcelos
Ricardo Ferraço e Renzo Vasconcelos Rodrigo Zaca/Governo-ES e Heriklis Douglas/Divulgação

O governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição, não rechaçou a tentativa de aproximação do PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung. Nesta quarta-feira (22), o emedebista reuniu-se com o presidente estadual da sigla, Renzo Vasconcelos.

Ricardo ouviu de Renzo que o PSD quer um lugar de destaque, uma vaga na chapa majoritária, não especificou se a de vice ou a de senador.

O governador respondeu que uma ampla frente partidária o apoia e não pode tomar uma decisão desse quilate sozinho.

"Ele disse que vai ouvir os aliados e dar retorno a Renzo", contou à coluna a chefe de gabinete de Ricardo Ferraço, Flávia Mignoni.

Ainda não há data para um novo encontro.

A reunião desta quarta contou apenas com as participações de Renzo e Ricardo. Foi realizada na Residência Oficial da Praia da Costa, às 9h, e durou cerca de meia hora.

O X da questão gira em torno de alguém que não estava lá: Hartung.

O ex-governador e Ricardo já foram aliados, mas há priscas eras. Hoje, estão em lados opostos da política capixaba.

Como conciliar essas duas forças?

Otimista, Renzo Vasconcelos ressaltou que todas as tratativas feitas pelo PSD são de conhecimento do ex-governador, assim como de outras lideranças do partido.

Ele deve conversar ainda nesta quarta com o deputado federal Helder Salomão (PT), outro pré-candidato ao Palácio Anchieta.

O PSD estava alinhado ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa. Mas tudo mudou depois que o PL subiu no palanque do republicano.

O presidente estadual do partido de Hartung diz que uma coisa não tem a ver com a outra e que não há veto a Pazolini e tampouco ao PL.

"O Magno (Malta, presidente estadual do PL) tem as especificidades dele, mas está lutando pelo crescimento do PL. E eu estou lutando pelo crescimento do PSD", resumiu Renzo.

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Ele também não revelou à coluna qual lugar na chapa majoritária gostaria que o PSD ocupasse ao lado de Ricardo.

O nome da esposa de Renzo, Lívia Vasconcelos, estava à mesa na negociação com Pazolini para ser a vice na chapa do ex-prefeito.

O partido também tem pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Sérgio Meneguelli.

O compromisso nosso com Meneguelli é público. Qualquer acordo que não estiver incluso o Senado não tem conversa

Renzo Vasconcelos Presidente estadual do PSD

O presidente estadual voltou a afirmar que a sigla não descarta lançar candidatura própria ao governo, com Hartung, e ao Senado, com Meneguelli.

Ainda que de forma isolada, sem coligação com outras legendas.

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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