Nem Flávio Bolsonaro, nem Lula: a estratégia de Ricardo Ferraço para 2026





Depois que o ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República, uma dúvida ficou no ar: e Ricardo Ferraço (MDB)? O governador é pré-candidato à reeleição.





O MDB está dividido e vai liberar os filiados nos estados para posicionarem-se como quiserem em relação ao Palácio do Planalto.





Ricardo, por sua vez, indicou que não vai fazer campanha para nenhum dos postulantes à Presidência.





"Estou preparado para continuar liderando o Espírito Santo e para governar o estado com quem os capixabas e os brasileiros decidirem que possa governar esse país. Eu vou fazer campanha para me reeleger como governador do Espírito Santo, para fortalecer o Espírito Santo. Não acho que seja papel de governador, pela responsabilidade que tem, fazer oposição a esse ou àquele", afirmou o emedebista na noite desta segunda-feira (20) ao ser questionado pela coluna.





Ele já havia afirmado em discurso durante a convenção estadual do Podemos, em Vitória, que "não é papel de governador fazer oposição" a quem comanda o Executivo federal e repetiu a declaração em entrevista após o evento.





A coluna perguntou diretamente se isso significa que Ricardo não vai fazer campanha para nenhum candidato a presidente.





Ele, mais uma vez, emitiu a resposta contida no quarto parágrafo deste texto.





Em nenhum momento o governador citou os nomes do presidente Lula (PT), pré-candidato à reeleição, de Flávio ou de qualquer outro postulante ao cargo de presidente da República.



