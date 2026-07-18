Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?





O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) vestiu de vez a camisa do bolsonarismo. E não me refiro apenas à indumentária alusiva à Seleção Brasileira que ele usou no encontro estadual do PL neste sábado (18).









Trata-se de uma quebra de paradigma, considerando que o ex-prefeito nunca havia denotado diretamente preferência por nenhum candidato ao Palácio do Planalto em pleitos anteriores. A tomada de posição já rendeu frutos. Flávio, ao discursar em Vitória neste sábado, garantiu apoio ao ex-prefeito na disputa pelo Palácio Anchieta.





Ter o PL no palanque é um trunfo em termos de tempo de exibição no horário eleitoral, verba para fazer campanha e potenciais cabos eleitorais, uma vez que candidatos a deputado estadual e federal do Partido Liberal podem pedir votos em prol de Pazolini.





O pré-candidato do Republicanos também deve conquistar, assim, a simpatia dos eleitores mais à direita. Os de esquerda vão rechaçá-lo, mas a tendência é que já fizessem isso, de qualquer forma, uma vez que o ex-prefeito é um político de centro-direita.





A questão é: e quanto aos eleitores que preferiam o perfil mais "neutro" adotado até aqui e que lhe rendeu vitórias nas urnas?





Abraçar o PL no Espírito Santo é abraçar o senador Magno Malta, presidente estadual da sigla e que, de acordo com os entrevistados pela Quaest, é rejeitado por 55% dos eleitores





O nome de Magno foi incluído na pesquisa porque ele era um potencial candidato ao Palácio Anchieta. Não é mais, já que o PL está com Pazolini.