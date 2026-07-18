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Frio

Geada cobre acampamento no Parque do Caparaó e encanta visitantes

Publicado em

18 jul 2026 às 18:39

Uma área de acampamento do Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, amanheceu coberta por geada neste sábado (18). "Faz tempo que não vejo branco assim", diz o guia turístico Ivan Souza em vídeo que registrou o fenômeno no Acampamento Macieira, no distrito de Pedra Menina, por volta de 7h20 da manhã.


Embora não tenha conferido a temperatura naquele momento, Ivan acredita que fosse de -5°C. O guia turístico gravou visitantes do local admirando o gelo, que cobriu o chão, os carros, a vegetação e as barracas (veja acima).


Ivan trabalha na região há mais de 18 anos e diz que a geada é comum na região durante os meses de junho e julho. "Esse vídeo foi só de hoje, mas durante a semana aconteceu bastante", conta.


O fenômeno já encantou visitantes da Região do Caparaó capixaba diversas outras vezes neste inverno. A geada se forma em noites frias, quando a temperatura próxima ao solo cai para 0° C ou menos. O vapor d’água presente no ar passa do estado gasoso diretamente para o sólido, formando cristais de gelo, ou quando congela o orvalho que cobre a vegetação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Loteria

12 apostas do ES ficam a uma dezena de prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 18/07/2026 às 09:19
Loteria
Blossom Stock Studio / Shutterstock.com

Doze apostas feitas no Espírito Santo ficaram a apenas uma dezena de acertar o prêmio principal da Lotofácil sorteada na noite de sexta-feira (17). Os números do concurso 3738 foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23 e 24.


O prêmio principal foi dividido entre três apostas, registradas em Salvador (BA), Uberlândia (MG) e Santo André (SP). Cada ganhador vai receber R$ 407.776,92.


No Espírito Santo, 12 apostas acertaram 14 dezenas e garantiram R$ 560,29 cada. Os bilhetes foram registrados em Aracruz, Baixo Guandu (duas apostas), Boa Esperança, Cariacica, Linhares, Montanha, São Gabriel da Palha, Serra (duas apostas) e Vitória (duas apostas).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Confira o vídeo

Incêndio atinge vegetação em morro de Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 19:11

Um incêndio de grande proporção atinge um morro na região de Argolas, em Vila Velha, desde a tarde desta sexta-feira (17). 


Testemunhas relataram labaredas altas e muita fumaça vista à distância.


O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado e que a ocorrência está em andamento. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou possíveis vítimas.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Avenida Rio Branco

Suspeito de furtar celular é imobilizado por moradores e detido na Praia do Canto

Publicado em 17/07/2026 às 18:03

Um homem suspeito de furtar o celular de uma mulher que caminhava pela Praia do Canto, em Vitória, foi detido na manhã desta sexta-feira (17). Um leitor de A Gazeta flagrou o momento em que moradores da região contiveram o suspeito logo após a ação. (Veja vídeo acima)


Uma equipe da Guarda Municipal foi ao local e informou que o homem utilizou uma bicicleta para cometer o crime. O celular da vítima foi recuperado e devolvido. Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que, até o momento, não havia informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Norte do ES

Quase 270 kg de drogas apreendidas são incineradas em Linhares

Publicado em 17/07/2026 às 17:57
Segundo a Polícia Civil, todo o conteúdo foi recolhido em ações de combate ao tráfico de drogas em Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, todo o conteúdo foi recolhido em ações de combate ao tráfico de drogas em Linhares. Divulgação | Polícia Civil

Quase 270 quilos de drogas foram incinerados na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o material destruído inclui entorpecentes como maconha, cocaína e crack.


A corporação informou que as drogas foram apreendidas nos últimos meses durante ações realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Penal e pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) – Regional Norte.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Linhares

Caçadores são presos após matar tatu-preto na Reserva de Sooretama

Publicado em 17/07/2026 às 16:15
Duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto morto foram apreendidos na ação policial.
Duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto morto foram apreendidos na ação policial. Divulgação | Polícia Militar Ambiental

Dois homens, de 62 e 32 anos, foram presos por caça ilegal na Reserva Biológica de Sooretama, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Na ação conduzida pela Polícia Militar Ambiental e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram apreendidas duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto, que os suspeitos confessaram ter abatido.


A reserva é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela fica localizada nos municípios de Sooretama, Linhares, Jaguaré e Vila Valério. 


Segundo a PM Ambiental, uma denúncia revelou que os homens estacionaram um veículo em uma área de plantio de eucalipto, em Linhares, e entraram na unidade de conservação para caçar. Ao serem abordados pelos militares, os suspeitos admitiram que estavam caçando na reserva e que mataram o tatu. 


De acordo com a Polícia Civil, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caçar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Avenida Central

Acidente entre ônibus e bike elétrica deixa ciclista ferido em avenida na Serra

Publicado em 17/07/2026 às 16:00
Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra
Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra Leitor AG

Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do Sistema Transcol deixou um ciclista ferido na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. 


Segundo a Guarda Civil Municipal, o ciclista precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no município, devido aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas uma imagem registrada no local mostra o para-brisa do ônibus estilhaçado.


A Guarda Civil Municipal permaneceu no local até a normalização do trânsito.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Centro de Vitória

Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros no Parque da Fonte Grande

Publicado em 17/07/2026 às 15:56

Um incêndio em vegetação mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros Militar na região do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (17).


Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, a extensão da área atingida ou se há risco para moradores e imóveis próximos. Por volta das 15h a ocorrência seguia em andamento. Quando houver novos detalhes, o texto será atualizado.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
A partir desta sexta (17)

BR 262: DNIT suspende Pare e Siga em trecho de Domingos Martins aos finais de semana

Publicado em 17/07/2026 às 11:15
Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 28, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pare e Siga na BR 262 será suspenso nos finais de semana Ricardo Medeiros

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).


As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.


O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.


A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Flagrante

Homem é preso suspeito de provocar incêndios em vegetação em Colatina

Publicado em 17/07/2026 às 10:52
O caso foi flagrado no bairro Colatina Velha, na tarde de quinta-feira (16), durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio
De acordo com o Corpo de Bombeiros, enquanto combatiam as chamas, testemunhas apontaram o suspeito como responsável por atear fogo na vegetação Divulgação | SESP

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.


De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação.  Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades. 


Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.


De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
1ª etapa da requalificação

Canal de Camburi ganha deque e nova área de convivência neste sábado (18)

Publicado em 17/07/2026 às 10:44
Divulgação | Prefeitura de Vitória

O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.


A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo. 


As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas. 

Serviço

Inauguração Canal de Camburi

Data: 18/07 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio

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