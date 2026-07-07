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Norte do ES

Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Linhares

Publicado em

07 jul 2026 às 11:53

Um homem de 43 anos foi encontrado morto com ferimentos na cabeça no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar (PM), a Polícia Científica realizou a perícia no local e, em uma análise preliminar, constatou que os golpes foram possivelmente provocados por uma arma branca.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul do ES

Criança sai ilesa após ser atropelada por carro em Cachoeiro; vídeo

Publicado em 07/07/2026 às 12:15

Um menino de 4 anos foi atropelado na noite de segunda-feira (6) ao atravessar correndo uma rua, em frente ao supermercado da família, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apesar do susto, segundo o pai, Caio Oliveira, o filho não se feriu.


As câmeras de segurança do comércio flagraram o momento do acidente. As imagens mostram o menino correndo para atravessar a rua, momento em que o carro passa sobre ele. Os familiares que estavam no local ficam desesperados e avisam ao motorista, que para o veículo. Logo em seguida, o menino sai pela parte traseira inferior do veículo, ileso. 


O pai do menino contou que a esposa havia acabado de buscar ele, a irmã e os primos na escola. “Fui trancar, fechar a porta do carro, e ela (esposa) foi pegar as bolsas no porta-malas. Nesse minutinho ele correu, porque do outro lado é o supermercado. A gente gritou para ele parar, mas não adiantava. Graças a Deus deu certo”, relatou o pai após o susto.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em São Mateus

Motorista escapa de tiros após ser abordada por criminosos na BR 101

Publicado em 07/07/2026 às 11:41

Uma motorista passou por momentos de pânico após ser abordada por suspeitos armados na BR 101, nas proximidades do bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A mulher relatou à Polícia Militar (PM), que seguia em direção ao balneário de Guriri quando os criminosos apareceram. Eles chegaram a atirar, mas ela conseguiu escapar. O caso aconteceu no último domingo (5). 


Segundo a motorista, o carro dos suspeitos parou ao lado do veículo em que ela estava, e um dos ocupantes, armado, ordenou que ela baixasse o vidro. Como a condutora não obedeceu, os suspeitos dispararam contra o automóvel. A mulher conseguiu acelerar e fugiu sem sofrer ferimentos. Dois tiros atingiram a lateral do carro.


De acordo com a Polícia Militar, com o apoio de informações e imagens de videomonitoramento, foi possível localizar o veículo utilizado pelos suspeitos. A vítima reconheceu o carro, mas nenhum dos envolvidos foi encontrado.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é morto com dois tiros nas costas em Sooretama

Publicado em 07/07/2026 às 10:54
O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares Crédito: Douglas Abreu

Um homem de 41 anos foi morto a tiros no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). A vítima foi atingida por dois disparos nas costas.


Devido à ausência de testemunhas, os policiais militares não conseguiram informações sobre como o crime aconteceu ou quem seriam os autores. No local havia um carro modelo Peugeot com o motor ligado com diversas marcas de disparos. Um dos tiros também atingiu a janela de uma casa nas proximidades.


Ainda de acordo com a Polícia Militar (PM)durante o atendimento da ocorrência dois suspeitos em uma motocicleta foram até o pronto-socorro do município. Um deles apontou uma arma para o interior da unidade de saúde, causando pânico entre pacientes e funcionários. Após o episódio, os militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Insegurança

Mulheres têm bikes elétricas roubadas durante assalto em Vila Velha

Publicado em 06/07/2026 às 19:46
Bicicletas elétricas são recuperadas pela Guarda Municipal de Vila Velha
Bicicletas elétricas são recuperadas pela Guarda Municipal Divulgação | GCMVV

Duas mulheres tiveram as bicicletas elétricas roubadas próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha, nesta segunda-feira (6). Segundo a Guarda Municipal, as vítimas relataram que foram abordadas por um casal e que os celulares também foram levados.

Um dos aparelhos estava com o GPS ativado, o que ajudou os agentes a localizar os objetos roubados. 


O celular foi encontrado na região conhecida como "Cidade de Deus", em Barramares, também em Vila Velha. No endereço, uma mulher foi encontrada com uma das bicicletas roubadas. Segundo a Guarda, ela indicou onde estava a segunda bicicleta elétrica, na região de Morada da Barra. Um segundo suspeito foi localizado.


Todos os itens roubados foram recuperados. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória. A reportagem procurou a Polícia Civil para mais detalhes sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente de trabalho

Trabalhador morre após acidente em frigorífico de Castelo, no ES

Publicado em 06/07/2026 às 18:05
Matheus Teixeira morreu após acidente de trabalho em frigorífico em Castelo
Matheus teve 75% do corpo queimado, segundo a família | Imagem cedida pela família

Um colaborador de um frigorífico de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, morreu no domingo (5), 11 dias após sofrer um acidente de trabalho. Segundo familiares, Matheus Teixeira Marcos teve 75% do corpo queimado no dia 24 de junho. Ele tinha 28 anos de idade. 


A Uniaves não divulgou detalhes sobre o acidente e afirmou que as causas ainda são investigadas. Em nota, a empresa lamentou a morte do trabalhador e disse que prestou assistência à vítima a apoio à família. "Estamos adotando todas as medidas necessárias junto às autoridades competentes", informou. O acidente é investigado pela Delegacia de Castelo e também pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.


Matheus era casado e não tinha filhos. Segundo um primo, ele trabalhava na área de caldeira do frigorífico. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (6) em um cemitério na zona rural de Castelo. "Matheus era conhecido pelo coração bondoso. Era um rapaz de coração enorme e sempre ajudou a todos", desabafou Thiago Teixeira.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tempo

Frente fria avança pelo Sudeste e deve trazer chuva ao ES

Publicado em 06/07/2026 às 17:23

Uma frente fria que avança pelo mar deve trazer chuva ao Espírito Santo a partir de terça-feira (7). Segundo a Climatempo, as instabilidades devem chegar ao sul do Estado no fim do dia, mas com pouca intensidade.


Na quarta-feira (8), a frente fria passa pelo litoral e deve favorecer chuva fraca em toda a faixa litorânea capixaba, de acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). Nas demais regiões do Espírito Santo, a previsão é de tempo nublado, mas sem chuva.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Mata da Praia

Blitz da Guarda flagra carro com garrafa pet no lugar de tanque em Vitória

Publicado em 06/07/2026 às 10:36

Um veículo equipado com um tanque de combustível improvisado foi flagrado durante uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória no domingo (5), na Mata da Praia, na Capital. Uma garrafa plástica estava armazenando o combustível e foi conectada diretamente ao motor.


A irregularidade foi descoberta durante uma abordagem na Avenida Adalberto Simão Nader. O gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito, Fagner Pinheiro, explicou a situação.  "Ao inspecionarmos o automóvel, constatamos que o sistema original de combustível havia sido substituído por uma garrafa plástica adaptada, abastecida com combustível e ligada diretamente ao motor. A modificação representa um grave risco de incêndio e explosão, colocando em perigo o condutor, passageiros e demais usuários da via", destacou. 


O veículo foi removido ao pátio credenciado. Segundo o orgão de Segurança Pública, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram adotadas, como a aplicação de auto de infração por conduzir veículo em mau estado de conservação. 

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Garrafa pet estava sendo usada como tanque de combustível improvisado Crédito: Guarda Municipal

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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Noroeste do ES

Motociclista morre e passageiro fica ferido durante acidente em Colatina

Publicado em 06/07/2026 às 08:58
Acidente aconteceu na noite de domingo (5), no bairro Ayrton Senna
Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e morreu no local Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após sofrer um acidente no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (5). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor descia uma via do bairro quando perdeu o controle da direção em uma curva. Em seguida, invadiu a contramão, atingiu o meio-fio, colidiu com barras de proteção na calçada e caiu. Ele não resistiu aos ferimentos ainda no local.


Conforme a PM, um passageiro que estava na garupa ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Caso é investigado

Mãe é levada a delegacia após filho ter mão queimada com colher em Sooretama

Publicado em 05/07/2026 às 12:08

Uma mulher foi levada para a delegacia após o filho, de 10 anos, sofrer queimaduras nas mãos, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no sábado (4). Segundo a Polícia Militar (PM), ela confessou ter provocado as lesões. A criança apresentava bolhas nas palmas das mãos e queimaduras aparentes.


À PM, a mãe relatou ter queimado as mãos do filho com uma colher quente como forma de castigo, alegando que o menino teria participado de um suposto furto. Ela foi encaminhada à Delegacia de Linhares para prestar esclarecimentos. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida e liberada, pois a autoridade policial não identificou, naquele momento, elementos suficientes para a lavratura da prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Sooretama.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Mais de R$ 45 mil

Aposta do Sul do ES acerta a quina da Mega-Sena; veja os números

Publicado em 05/07/2026 às 10:55
Loteria, Mega-Sena
Loteria, Mega-Sena Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta simples feita em uma agência lotérica de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena. O sorteio do concurso 3027 foi realizado na noite deste sábado (4). Com o acerto dos cinco números, o apostador levou R$ 45.413,55. 


Além do ganhador capixaba, outros 43 jogos realizados em casas lotéricas pelo Brasil também ganharam a quina. Os números sorteados foram 06-15-16-24-34-47. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulou em R$ 38 milhões. O próximo sorteio está programado para acontecer na terça-feira (7).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
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