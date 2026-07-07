Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Linhares

Um homem de 43 anos foi encontrado morto com ferimentos na cabeça no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar (PM), a Polícia Científica realizou a perícia no local e, em uma análise preliminar, constatou que os golpes foram possivelmente provocados por uma arma branca.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.