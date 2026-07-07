Onde os aprovados no concurso da Polícia Militar do ES poderão trabalhar

Os novos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo passam por treinamentos voltados para o serviço operacional, ou seja, para exercer as atividades na rua. Ao fim do curso de formação, que dura cerca de um ano na Academia da corporação, os profissionais estarão aptos a atuar em todas as unidades da corporação, especializadas ou não.





Antes disso, ainda durante a instrução, eles passam por um estágio no qual terão seu desempenho avaliado e, ao final do período, saberão se estão aptos a receber o diploma.





As inscrições para o concurso da PMES terminam no dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos.