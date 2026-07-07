Onde os aprovados no concurso da Polícia Militar do ES poderão trabalhar

Os novos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo passam por treinamentos voltados para o serviço operacional, ou seja, para exercer as atividades na rua. Ao fim do curso de formação, que dura cerca de um ano na Academia da corporação, os profissionais estarão aptos a atuar em todas as unidades da corporação, especializadas ou não.
Antes disso, ainda durante a instrução, eles passam por um estágio no qual terão seu desempenho avaliado e, ao final do período, saberão se estão aptos a receber o diploma.
As inscrições para o concurso da PMES terminam no dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos.
Durante o período como aluno, o aprovado recebe subsídio bruto de R$ 2.010,40. Após se tornar soldado combatente, passa a receber R$ 5.713,99. Nos dois casos, há ainda o recebimento de auxílio-alimentação de R$ 800,00.
O policial militar tem uma variedade de opções de atuação após a formação, que varia de acordo com a vontade e as características de cada agente. Geralmente, eles são lotados nos batalhões que fazem o patrulhamento diário nas ruas.
De acordo com a corporação, o efetivo será distribuído entre as Unidades Operacionais da Grande Vitória, sendo elas os 1º, 4º, 6º, 7º e 10º Batalhões, além das 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª e 17ª Companhias Independentes.
Os agentes de segurança serão empregados em policiamento ostensivo a pé e motorizado, reforçando a segurança em todo o Espírito Santo e interagindo com a comunidade.
Entre os batalhões especializados, eles podem ser lotados no de Missões Especiais, que trabalha com a parte de patrulhamento tático motorizado, operações especiais e choque. Há também o Batalhão de Policiamento Ambiental, que realiza fiscalização ambiental, e o de trânsito, que promove blitze para coibir infrações - como dirigir sob efeito de álcool - e retirar veículos irregulares das ruas.
Para atuar nesses tipos de unidades, eles ainda recebem cursos de especialização, conforme a área de atuação.
A atividade de policial militar é voltada para defesa do cidadão, seja para atender situações de emergência, seja para socorrer a população em situações de risco, como assalto. Eles também exercem trabalho assistencial de apoio nas mais diversas circunstâncias, que vão desde orientação até a fiscalização.
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