Além do edital: entenda a lei que limita idade e altura para ingressar na Polícia Militar

Isso quer dizer que tanto a criação quanto as regras de ingresso, permanência e progressão na carreira militar não podem ser estabelecidas apenas por edital ou ato administrativo, devendo sempre ter fundamento em lei previamente instituída.





Os membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares são ligados a instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, e são considerados militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A patente desses membros fica a cargo dos governadores.





A carreira de soldado da PMES foi criada há muito tempo, mais precisamente em 1835, quando o então presidente da província, Manoel José Pires da Silva Pontes, promoveu a reorganização da força militar local por meio da Lei Provincial nº 9, que foi decretada pela Assembleia Legislativa e posteriormente sancionada por ele.





A estrutura criou a Companhia de Guarda de Polícia Provincial, composta por três oficiais subalternos, um primeiro-sargento, dois segundos-sargentos, um furriel, seis cabos, dois cornetas e cem soldados. A regulamentação foi estabelecida em julho de 1835 pelo presidente Dr. Joaquim José de Oliveira. A corporação considera que esse é o início da atual Polícia Militar.





Já a Lei nº 3.196, de 9 de janeiro de 1978, nos artigos 9º e 10, determina os requisitos de ingresso na Polícia Militar, incluindo altura e idade. A exceção é para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), no qual o candidato deverá ter, no máximo, 35 anos no primeiro dia de inscrição.