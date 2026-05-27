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Polícia Militar do ES publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Candidatos precisam ter idade entre 18 e 28 anos; inscrições estão previstas para serem aplicadas em agosto

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 08:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 mai 2026 às 08:21
Polícia Militar vai ganhar reforço de novos soldados
Polícia Militar vai ganhar reforço de novos soldados Ricardo Medeiros

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) publicou nesta quarta-feira (27) o edital de abertura do concurso público que vai oferecer 1.008 vagas. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. 


São mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

 

As inscrições poderão ser feitas de 8 de junho a 8 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). 


As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de agosto. 


Mais informações em instantes.

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