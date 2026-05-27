Polícia Militar do ES publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) publicou nesta quarta-feira (27) o edital de abertura do concurso público que vai oferecer 1.008 vagas. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos.



São mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

As inscrições poderão ser feitas de 8 de junho a 8 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).





As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de agosto.





Mais informações em instantes.