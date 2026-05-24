Iases, Samu e Forças Armadas: 18 mil vagas em concursos e seleções

Quem quer ingressar na carreira pública com cargo efetivo ou temporário pode escolher um dos 206 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Ao todo, são mais de 18 mil oportunidades, distribuídas por funções de todos os níveis de escolaridade.





Também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.