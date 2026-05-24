Iases, Samu e Forças Armadas: 18 mil vagas em concursos e seleções

Quem quer ingressar na carreira pública com cargo efetivo ou temporário pode escolher um dos 206 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Ao todo, são mais de 18 mil oportunidades, distribuídas por funções de todos os níveis de escolaridade.
Também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.
As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais de nível superior. A remuneração é de R$ 8.151,60, acrescida de R$ 800 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos do Samu 192, divulgou edital para a contratação de telefonista auxiliar de regulação médica (Tarm). Os profissionais precisam ter o ensino médio completo e terão salário de R$ 1.783,68. O atendimento ocorre até o dia 27 de maio.
O concurso da Prefeitura de Vitória entra na reta final de inscrições, com prazo final na próxima quarta-feira (27). São 32 vagas para cargos de nível superior. O salário chega a R$ 7.560.
A Aeronáutica tem 235 vagas para quem tem o nível médio, com inscrições de 11 de junho a 2 de julho. No Exército, o concurso vai selecionar profissionais para a Escola de Saúde e Formação Complementar, com prazo até 12 de junho. Já a Marinha tem 10 vagas para o Quadro Técnico do Corpo de Praças da Armada e os candidatos têm até o dia 12 de junho para se inscrever.
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES), em Vitória, publicou edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível médio, técnico e superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho.
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