Câmara e prefeitura do ES abrem concursos com salário de até R$ 5 mil

A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, que fica na região noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. Ao todo, são 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais.
A validade dos certames será de 2 anos, a contar da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
No Poder Legislativo, a oferta é de oito vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental incompleto e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.100. A carga horária é de 40 horas semanais para todas as funções.
As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio até as 18h do dia 26 de junho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso.
As taxas de inscrição são de R$ 70 para nível fundamental incompleto e R$ 130 para nível superior.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)/membros de famílias de baixa renda. A solicitação pode ser feita nos dias 26 e 27 de maio.
O concurso contará com as seguintes etapas: prova objetiva (para todos os cargos), exame discursivo (para procurador), prova prática (para motorista B) e avaliação de títulos (para cargos de nível superior).
As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 11 de outubro de 2026, enquanto que os exames discursivos e práticos ocorrerão em 13 de dezembro de 2026.
Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, de acordo com a legislação municipal vigente.
Prefeitura de Água Doce do Norte
O concurso público da Prefeitura de Água Doce do Norte oferece 310 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.621,00 a R$ 5.190,46, para jornada de trabalho que vai de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
Os novos servidores vão atuar em funções operacionais, administrativas, técnicas, da saúde, engenharia, fiscalização e educação.
O atendimento aos candidatos ocorre de 26 de maio até as 18h do dia 26 de junho de 2026, no site do Idesg.
A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de nível fundamental completo e incompleto e nível médio incompleto; R$ 90 para os de nível médio e técnico; e R$ 130 para as funções de nível superior.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)/membros de famílias de baixa renda. A solicitação pode ser feita nos dias 26 e 27 de maio.
Conforme o edital, os candidatos farão prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 18 de outubro de 2026; prova prática para motorista e operador de máquinas pesadas; exame discursivo para procurador municipal; e avaliação de títulos para cargos de nível superior.
VAGAS NA CÂMARA
NÍVEL FUNDAMENTAL
Auxiliar de Serviços Gerais (2)
Motorista B (1)
NÍVEL SUPERIOR
Agente de Apoio Legislativo (1)
Agente de Apoio Administrativo (1)
Contador (1)
Procurador (1)
VAGAS NA PREFEITURA
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Auxiliar de Mecânico (1)
Auxiliar de Serviços Gerais (44)
Calceteiro (1)
Carpinteiro (1)
Coveiro (3)
Encanador/Bombeiro (1)
Mecânico I - Automóvel (1)
Mecânico II - Veículos Pesados (1)
Mecânico III - Máquinas Pesadas (1)
Merendeira Escolar/Cozinheira Escolar (12)
Motorista (15)
Operador de Máquinas Pesadas (7)
Pedreiro (2)
Vigilante (13)
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Agente de Serviços Gerais (5)
Auxiliar de Cuidador (16)
Eletricista (1)
Eletricista Automotivo (1)
Mestre de Obras (1)
Soldador (1)
NÍVEL MÉDIO
Auxiliar de Almoxarifado (1)
Agente Ambiental (1)
Agente de Arrecadação (1)
Agente Fiscal (1)
Assistente Administrativo (5)
Auxiliar Administrativo (5)
Auxiliar de Farmácia (1)
Auxiliar de Laboratório (1)
Auxiliar de Saúde Bucal (4)
Cuidador (6)
Fiscal Ambiental (1)
Fiscal de Obras e Postura (1)
Fiscal de Serviços (1)
Fiscal Sanitarista (1)
Guarda Civil Municipal (5)
Oficial Administrativo (2)
Secretário Escolar (2)
NÍVEL TÉCNICO
Auxiliar de Enfermagem (2)
Técnico Agrícola (1)
Técnico em Eletrônica e Telecomunicações (1)
Técnico em Agrimensura (1)
Técnico em Alimentos (1)
Técnico em Contabilidade (1)
Técnico em Edificações (1)
Técnico em Enfermagem (2)
Técnico em Informática (1)
Técnico em Radiologia (1)
Técnico em Segurança do Trabalho (1)
NÍVEL SUPERIOR
Analista Administrativo (CR)
Analista de Sistemas (CR)
Analista Programador (CR)
Arquiteto (1)
Assistente de Controle Interno ()
Assistente de Procuradoria (1)
Assistente Social (1)
Auditor de Controle Interno (1)
Auditor Fiscal (1)
Bibliotecário (CR)
Contador (1)
Desenhista Projetista Civil (1)
Enfermeiro (2)
Engenheiro Agrônomo (1)
Engenheiro Ambiental (1)
Engenheiro Civil (1)
Engenheiro Eletricista (1)
Engenheiro em Segurança do Trabalho (1)
Engenheiro Sanitarista (1)
Farmacêutico (1)
Farmacêutico/Bioquímico (CR)
Fisioterapeuta (1)
Fonoaudiólogo (1)
Médico Cardiologista (1)
Médico Clínico Geral (1)
Médico Clínico - Emergência (1)
Médico Dermatologista (1)
Médico Diarista I (1)
Médico Diarista II (1)
Médico do Trabalho (1)
Médico Endocrinologista (1)
Médico Gastroenterologista (1)
Médico Geriatra (1)
Médico Ginecologista (1)
Médico Hematologista (1)
Médico Infectologista (1)
Médico Mastologista (1)
Médico Neurologista (1)
Médico Obstetra (1)
Médico Oftalmologista (1)
Médico Oncologista (1)
Médico Ortopedista (1)
Médico Pediatra (1)
Médico Perito (1)
Médico Plantonista I (1)
Médico Plantonista II (1)
Médico Pneumologista (1)
Médico Psiquiatra (1)
Médico Radiologista (1)
Médico Reumatologista (1)
Médico Urologista (1)
Médico Veterinário (1)
Nutricionista (1)
Odontólogo (1)
Procurador Municipal (1)
Psicólogo (1)
Supervisor de Ações em Saúde (CR)
Técnico de Esportes (1)
Terapeuta Ocupacional (1)
Professor MaPA - Educação Infantil (13)
Professor MaPA - Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (23)
Professor para Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual (2)
Professor para Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Auditiva (2)
Professor para Atendimento Educacional Especializado - Sala de Recursos Multifuncionais (7)
Professor MaPB Arte (5)
Professor MaPB Educação Física (5)
Professor MaPB Ciências (2)
Professor MaPB Língua Portuguesa (3)
Professor MaPB Matemática (3)
Professor MaPB Geografia (2)
Professor MaPB História (2)
Professor MaPB Inglês (2)
Professor de suporte pedagógico à docência - Pedagogo (5)
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