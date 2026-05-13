Câmara e prefeitura do ES abrem concursos com salário de até R$ 5 mil

A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, que fica na região noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. Ao todo, são 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais.





A validade dos certames será de 2 anos, a contar da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.





No Poder Legislativo, a oferta é de oito vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental incompleto e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.100. A carga horária é de 40 horas semanais para todas as funções.





As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio até as 18h do dia 26 de junho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso.