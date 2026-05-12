Descubra como retirar o amarelado de roupas brancas em casa

Quem nunca se frustrou ao ver aquela peça branca favorita perder o brilho e ganhar um tom amarelado? Pode parecer que manter as roupas brancas impecáveis é uma missão impossível, mas com as dicas certas, você vai desvendar o segredo para ter peças sempre branquinhas e com cara de novas. Prepare-se para dar adeus ao amarelado e olá ao branco.
Etapas básicas
Antes de procurar qualquer produto, é fundamental seguir algumas regras básicas que fazem toda a diferença na conservação das suas roupas brancas:
Primeiro, e talvez o mais importante, separe as roupas brancas das coloridas. Até porque, misturar as peças podem vir a causar manchas e desbotamento, pigmentando o tecido branco. Por isso, lave apenas branco com branco para evitar qualquer tipo de contaminação.
Em segundo lugar, não sobrecarregue a máquina de lavar, pois quanto maior a quantidade de roupas, mais difícil será a circulação adequada da água e do sabão, comprometendo a limpeza e o enxágue.
Outra dica valiosa é maneirar na quantidade de sabão, pois exagerar não significa mais limpeza. Pelo contrário, o excesso do produto pode acumular nas fibras e deixar as roupas com um aspecto opaco ou até amarelado.
E, por fim, ponha as roupas viradas ao sol, mas com moderação. O sol é um branqueador natural, mas a exposição prolongada e direta pode amarelar as fibras. Então, busque secar as roupas brancas à sombra ou em um varal arejado, e se for usar o sol, que seja por um período curto e em horários de menor intensidade.
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Dica viral
Se você já tentou de tudo e o amarelado insiste em ficar, é hora de conhecer o percarbonato de sódio. O produto que virou febre nas redes sociais é um alvejante à base de oxigênio que age de forma poderosa na remoção de manchas e no branqueamento das roupas, sem agredir os tecidos.
O ideal para roupas muito amareladas ou com manchas difíceis é adicionar uma ou duas colheres de sopa de percarbonato de sódio para cada litro de água quente (cerca de 60°C) e deixar as roupas de molho por, no mínimo, de 2 a 4 horas. Já para manchas mais resistentes, você pode deixar de um dia para o outro. Após o molho, lave as peças normalmente na máquina.
Para a lavagem na máquina, você pode adicionar 2 a 3 colheres de sopa de percarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina, junto com o sabão em pó ou líquido e iniciar um ciclo de lavagem com água quente (se o tecido permitir) para potencializar o efeito.
O percarbonato de sódio é seguro para a maioria dos tecidos brancos e coloridos claros, mas sempre verifique a etiqueta da roupa para garantir que não irá danificar a peça.
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Cuidados extras
Além do percarbonato, outros aliados podem ajudar a manter suas roupas brancas. O bicarbonato de sódio, embora seja menos potente para branquear, é ótimo para neutralizar odores e potencializar a limpeza. Você pode adicionar uma colher de sopa na lavagem ou fazer uma pasta com água para esfregar em manchas leves.
Outra excelente opção é o vinagre branco, que ajuda no amaciamento e remoção de resíduos de sabão, bastando adicionar 1/2 xícara no compartimento do amaciante da máquina.
Por último, espremer o suco do limão sobre a mancha, expor ao sol por algumas horas e depois lavar normalmente, tem um efeito clareador natural. Mas tenha cuidado para não fazer em tecidos delicados ou coloridos, pois pode manchar.
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