Descubra como retirar o amarelado de roupas brancas em casa

Antes de procurar qualquer produto, é fundamental seguir algumas regras básicas que fazem toda a diferença na conservação das suas roupas brancas:





Primeiro, e talvez o mais importante, separe as roupas brancas das coloridas. Até porque, misturar as peças podem vir a causar manchas e desbotamento, pigmentando o tecido branco. Por isso, lave apenas branco com branco para evitar qualquer tipo de contaminação.



Em segundo lugar, não sobrecarregue a máquina de lavar, pois quanto maior a quantidade de roupas, mais difícil será a circulação adequada da água e do sabão, comprometendo a limpeza e o enxágue.





Outra dica valiosa é maneirar na quantidade de sabão, pois exagerar não significa mais limpeza. Pelo contrário, o excesso do produto pode acumular nas fibras e deixar as roupas com um aspecto opaco ou até amarelado.



E, por fim, ponha as roupas viradas ao sol, mas com moderação. O sol é um branqueador natural, mas a exposição prolongada e direta pode amarelar as fibras. Então, busque secar as roupas brancas à sombra ou em um varal arejado, e se for usar o sol, que seja por um período curto e em horários de menor intensidade.