Dicas da Lucy

Como tirar mancha de roupas coloridas ou listradas

Resolva o problemas das manchas de suas roupas com as dicas da Lucy Mizael

Públicado em 

22 nov 2019 às 13:06
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Lavando roupas Crédito: Freepik
Você esqueceu de separar as roupas e colocou tudo de molho ou na máquina de lavar e uma das peças soltou tinta e manchou outras?
Você foi lavar aquela linda blusa listrada de azul e branco e o azul manchou a listra branca?
Estas dicas vão te ajudar a resolver o problema de manchas nas roupas feitas por outras roupas coloridas ou de listras e estampas. 

REMOVENDO A MANCHA

Assim que retirar da lavadora, lave a parte manchada com água fria corrente, aplique vinagre de álcool e vá esfregando até sair.
Não funcionou? Então esquente duas xícaras de vinagre e aplique em cima da parte manchada. Vá esfregando até sair.
Essa dica é válida para a maioria das roupas, exceto as com tecido delicado, como seda e crepe. É importante testar antes com uma parte do tecido. Só assim você vai saber se funciona.
Tinta vermelha e de algumas marcas são fortes e costumam manchar a roupa. Geralmente essa dica elimina ameniza, mas não remove completamente.

PARA REMOVER MANCHAS PERSISTENTES

Às vezes a mancha é forte e você terá que ferver a roupa. Mas isso apenas para roupas de algodão ou linho. Coloque uma panela com água suficiente para cobrir a peça de roupa para ferver.
Dissolva na água já quente, 02 colheres de sopa de sabão em pó ou sabão de coco ralado. Coloque a roupa e abaixe o fogo para a espuma não derramar. Ferva por 10 minutos, desligue o fogo, retire a peça.
Leve para debaixo da torneira, esfregue, se não tiver saído por completo volte com ela para panela e deixe de molho na água quente.
Outra opção para tirar mancha de cor de outro tecido é ferver água numa panela, colocar uma colher de sopa de açúcar e mergulhar a peça manchada. Em geral a tinta da outra peça que manchou sai logo.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

