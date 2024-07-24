Ih, sujou!

Aprenda a tirar manchas de desodorante das roupas brancas e coloridas

Manchas de desodorante são comuns nas mais diversas peças de roupa. Pois saiba que há dicas fáceis para remover a sujeira

Públicado em 

24 jul 2024 às 16:02
Lucy Mizael

Colunista

Aprenda a tirar manchas de desodorante das roupas Crédito: Shutterstock
Quem nunca se deparou com mancha de desodorante na roupa justamente na hora de sair de casa? Pois saiba que existem dicas fáceis para remover essas manchinhas indesejadas, seja em roupas brancas ou coloridas. É o que vou te ensinar hoje!

OPÇÃO 1: SAPONÁCEO CREMOSO

Aplique Cif saponáceo cremoso e esfregue com uma escova macia. Deixe agir por 5 minutos e enxágue. Se necessário repita a ação.
Em roupas coloridas faça o teste antes para verificar a firmeza da cor. Se não ocorrer desbotamento prossiga com a remoção.
Importante: não exponha a roupa ao sol.
Aprenda a tirar manchas de desodorante das roupas
Aprenda a tirar manchas de desodorante das roupas Crédito: Shutterstock

OPÇÃO 2: MISTURA DA LUCY

  • Ingredientes:
  • 4 colheres de sopa de detergente ou sabão liquido
  • 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
  • 4 colheres de alvejante sem cloro líquido ou água oxigenada 10 volumes líquida
Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Vire as mangas do avesso para que a mancha de desodorante fique exposta. Aplique a mistura e esfregue com uma escovinha, deixe agir por cinco minutos. Se necessário repita operação.
Pode fazer em roupas brancas e coloridas. E também não exponha ao sol.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

