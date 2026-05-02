Motorista é flagrado pela PRF a 166 km/h na BR-101 em Guarapari

O feriadão do Dia do Trabalhador, celebrado na sexta-feira (1º), foi marcado por imprudência nas rodovias federais do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 495 condutores foram autuados por excesso de velocidade.
Em um dos episódios, registrado na BR-101, em Guarapari, a velocidade do veículo chegou a 166 quilômetros por hora, em uma via em que o máximo é 80 quilômetros por hora. Pela lei, além de multa, o motorista que exceder em 50% a velocidade permitida tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.
Além destes, outros 155 condutores foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas. Ainda de acordo com a PRF, a Operação Dia do Trabalho segue até meia noite deste domingo (3).