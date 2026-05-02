A vida depois da prisão: projeto do ES apoia mulheres a recomeçar

O projeto é estruturado em diferentes etapas, combinando capacitação técnica, orientação profissional e acompanhamento emocional. As participantes têm acesso a oficinas profissionalizantes em áreas como beleza, confeitaria e serviços gerais. Além disso, recebem kits de trabalho ao final da formação, o que permite que iniciem a atividade imediatamente após o curso.





Outro diferencial, segundo a fundadora, está nas mentorias complementares. O programa inclui formação em gestão de negócios, marketing, formalização e educação financeira — aspectos considerados essenciais para a sustentabilidade das atividades, segundo a organização.





De acordo com Mayony Dias Vieira Stein, especialista de desenvolvimento do cooperativismo e sustentabilidade da Sicredi Serrana, parceira do projeto, essa abordagem busca evitar que o aprendizado fique restrito à técnica. “A gente entendeu que não adiantava só ensinar um ofício. Era preciso mostrar como precificar, organizar despesas e lidar com o dinheiro”, explica.





De acordo com Mayony, os dados reforçam a importância desse tipo de formação. Muitos pequenos empreendedores enfrentam dificuldades justamente pela falta de conhecimento em gestão, especialmente na área financeira — um dos pontos centrais trabalhados na iniciativa.





“Grande parte dos pequenos empreendedores não sabe como gerir o próprio negócio e encontra dificuldades principalmente na gestão financeira. Sem essa base mais sólida — que é o que buscamos fomentar —, há o risco de que esses negócios não se sustentem ao longo do tempo, especialmente após três ou quatro anos”, explica Mayony.





A parceria com a instituição financeira ocorre por meio do fundo social, que, além de aportar recursos, acompanha o desenvolvimento dos projetos e oferece orientação às organizações atendidas.





Além da parte técnica e financeira, o projeto também oferece suporte psicológico e atividades voltadas ao fortalecimento da autoestima, reconhecendo o impacto emocional nas trajetórias das participantes. Para a organização, o objetivo é promover autonomia. A expectativa é que, ao final do processo, as mulheres estejam preparadas não apenas para gerar renda, mas também para gerir a própria vida com mais independência.