Capixaba chamada “Shakyra” garante lugar exclusivo para show da cantora no Rio

Uma capixaba com nome de Shakyra está entre as fãs que vão viver uma experiência VIP no aguardado show da cantora colombiana em Copacabana. Ela fez parte da campanha “Todas as Sharás no Rio”, que convocou mulheres de todo o Brasil com o nome de Shakira, incluindo algumas variações, para concorrer a ingressos.
De acordo com o Censo 2022, existem cerca de 568 pessoas registradas com este mesmo nome e suas variações, seja pela admiração pela cantora, ou apenas por acharem este nome bonito. No caso da capixaba Shakyra Xavier, a escolha carrega uma história engraçada.
Em 1997, quando ela veio para o Brasil pela primeira vez, foi em muitos programas de TV, e minha mãe assistiu. Ela ficou encantada com a personalidade, voz e presença e se apaixonou pelo nome
Shakyra Xavier
Mas a história não acaba assim. A família de Shakyra realizou uma votação na hora de escolher o nome, e ai decidiram colocar a letra Y para diferenciar um pouco. "Assim eu nasci, a primeira filha da minha mãe e ela me abençoou com esse nome. Eu sempre amei por ser bem único", contou a jovem.
"Todas as músicas dela que estouraram viraram apelidos meus. Primeiro foi, 'Whenever', toda vez que eu chegava alguém cantava (risos). Assim foi com 'Hips don't lie', 'Waka Waka' e 'Loka loka'. Isso fora as pessoas falando que tinha um cachorro com meu nome (risos)", completou.
Diversas Chakiras, Chaquiras, Xariras e Shakyras participaram da promoção, contando suas histórias com autenticidade e criatividade. Ao final do concurso, foram escolhidas 25 xarás para estarem presentes no show, que acontece neste sábado (02), na Praia de Copacabana.
A Shakyra capixaba vai embarcar para o Rio de Janeiro com o esposo e não esconde a animação. "Eu descobri essa promoção através de amigos e fui logo atrás para saber como participar". A ação mobilizou fãs pelo país e foi promovida pelo Banco Santander, patrocinador do evento.
To muito ansiosa, é como se eu tivesse esperado a vida toda por isso. Quero aproveitar muito!