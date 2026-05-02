Letícia Gonçalves

Quaest: 16% dos eleitores do ES se dizem bolsonaristas e 14%, lulistas

30% se declaram independentes, mas há ainda a direita não bolsonarista e a esquerda não lulista. Confira os dados

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 08:56

Lula e Bolsonaro Arte | A Gazeta
Nem lulistas, nem bolsonaristas. Quando questionados sobre posicionamento político, 30% dos entrevistados no Espírito Santo pela Quaest responderam ser independentes.

O segundo maior percentual, 24%, é dos que se identificam como "direita não bolsonarista". Outros 16% se dizem bolsonaristas; 14%, lulistas e 11%, "esquerda não lulista".

Se somarmos a direita não bolsonarista com os fãs do ex-presidente Jair Bolsonaro, temos que, no estado, os eleitores de direita são majoritários, pois superam os independentes e chegam a 40%.

Ao passo que os de esquerda (lulistas e não lulistas, somados) são 25%.

Isso, certamente, vai ter um peso na hora de decidir em quem votar para governador e senador. 

O quanto exatamente o posicionamento político dos eleitores vai ser decisivo, porém, ainda é uma incógnita.

Por enquanto, a maioria dos entrevistados não sabe nem dizer qual candidato é apoiado pelo presidente Lula (PT), por Bolsonaro ou mesmo pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB).


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral


A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

