Magno Malta é acusado de agressão por técnica de enfermagem em Brasília

Internado em um hospital de Brasília após ter sofrido um mal súbito , o senador Magno Malta (PL) foi acusado de agressão por uma técnica de enfermagem da unidade. A profissional de saúde registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido xingada e recebido um tapa no rosto depois de problemas durante a realização de um exame no senador capixaba, que nega as acusações.





No registro junto à Polícia Civil do Distrito Federal, na última quinta-feira (30), conforme informações do G1, a técnica do Hospital DF Star descreveu que levou Magno Malta até a sala de exame, realizou a monitorização e fez o teste com o soro para o acesso.





"Segundo a vítima, após o início do exame, foi informada de que iriam iniciar a injeção de contraste, momento em que a bomba identificou que havia uma oclusão e pressão, interrompendo o procedimento. Por esse motivo, a vítima entrou na sala onde estava o agressor para verificar o ocorrido e constatou que o contraste havia extravasado no braço dele", pontua, na ocorrência.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, a técnica informou ao senador que precisaria fazer uma compressão em seu braço, momento em que Magno teria se levantado e, "quando a vítima se aproximou para ajudá-lo, ele desferiu um tapa forte no rosto da vítima, chegando a entortar seus óculos".