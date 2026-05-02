Adolescente de 12 anos é morto a tiros dentro de casa em Linhares

Um adolescente de 12 anos de idade foi morto a tiros dentro de casa em Linhares, região Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (1º). A Polícia Militar foi até o Hospital Geral da cidade e conversou com familiares de Yuri dos Passos Zani, que contaram que o menino estava deitado quando foi surpreendido por dois homens — um deles encapuzado — que invadiram a residência localizada no bairro Nova Esperança. Os suspeitos atiraram dez vezes e fugiram em seguida. Mesmo recebendo atendimento médico, Yuri não resistiu.
Pouco antes de receber informações sobre o caso, os militares haviam verificado uma denúncia de roubo de uma caminhonete Toyota Hilux na região, cometido por cerca de seis pessoas encapuzadas e armadas. Segundo as vítimas, os suspeitos disseram que estavam roubando o veículo para fugir do local.
Em dezembro, Yuri (ainda aos 11 anos de idade) ficou ferido após ser atingido por um tiro na perna enquanto brincava em uma pracinha no mesmo bairro. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado em seguida.
A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal da cidade.