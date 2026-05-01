Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Violência

Irmão de suspeito de atirar em dono de bar em Vila Velha também é preso pelo crime

Reginaldo Menezes da Silva teria incentivado Ronaldo Antônio da Silva a disparar contra comerciante após discussão por uso de banheiro

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 19:05

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 mai 2026 às 19:05

A polícia prendeu o comerciante Reginaldo Menezes da Silva, irmão do administrador de condomínios Ronaldo Antônio da Silva, que é apontado como o autor dos disparos que mataram Odevaldo Ferreira, dono de um bar que levava o seu sobrenome, no bairro Santa Paula II, em Vila Velha. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (1º) após Ferreira advertir o cliente por usar o banheiro feminino do estabelecimento. 


Conforme informações do delegado Adriano Fernandes, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, imagens de vídeo mostram que Reginaldo teria instigado o irmão a cometer o crime. Depois dos disparos, teria feito uma espécie de cumprimento pela conduta de Ronaldo e saíram do bar com tranquilidade. Os dois foram presos algumas horas depois, numa chácara no Xuri, no mesmo município. 

Homem apontado como autor do assassinado de dono do Bar Ferreira foi presa em Vila Velha
Ronaldo Antônio foi preso no Xuri, horas depois de matar Odevaldo Ferreira, dono de bar em Santa Paula II, Vila Velha Reprodução

"Ficou claro no vídeo que ele (Reginaldo) instigou o Ronaldo a praticar aquele ato e, no momento do disparo, em nenhum momento ele quis evitar aquela situação. Pelo contrário, quando o Ronaldo efetuou o primeiro disparo, o Reginaldo apertou a mão dele, apertou o tórax e falou: 'pronto, trabalho feito', descreveu o delegado, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta. 


Os irmãos ainda vão prestar depoimento sobre o caso, mas Adriano Fernandes disse que, pelas informações apuradas até o momento e as imagens captadas no local do crime, Ronaldo vai ser autuado por homicídio doloso (com a intenção de matar) qualificado e Reginaldo por participação. 


O delegado acrescenta que não cabe a tese de legítima defesa neste caso porque quem iniciou as agressões foi o administrador. Antes de atirar em Ferreira, ele e o irmão brigaram com o comerciante quando Ronaldo foi advertido por usar o banheiro feminino indevidamente. 


"O autor, ao utilizar o banheiro feminino, infringiu a regra (do estabelecimento). A vítima foi até conversar; conforme verificamos no vídeo, estava conversando amigavelmente com esse indivíduo, que começou a agredi-lo. Quem iniciou a agressão foi o próprio Ronaldo. Teve a confusão, ele agredindo a vítima junto com seu irmão, Reginaldo, e, não satisfeito com isso, saiu, foi até o carro, pegou a arma e voltou para intimidar e efetuar os disparos. Ele já voltou com a intenção porque ele não trocou duas palavras com a vítima e já efetuou os disparos".

Veja Também 

Imagem de destaque

Cliente suspeito de assassinar dono de bar é preso em Vila Velha

Imagem de destaque

Dono de bar é morto a tiros após impedir homem de entrar no banheiro feminino em Vila Velha

Arma ilegal

A arma usada no crime, segundo o delegado, foi adquirida de maneira ilegal por Ronaldo. Depois do homicídio, o administrador disse que a descartou durante a tentativa de fuga. 

Adriano Fernandes acrescentou que Ronaldo contou que já possuiu registro de outra arma, sem especificar modelo, porém teria perdido o direito à posse após a arma ser furtada. 

Imagens captadas por vídeo mostram momento em que Ronaldo aponta arma para Ferreira Câmera de segurança/Redes sociais

Entenda como foi o crime

Conforme relato de testemunhas, Ronaldo não teria gostado de ser chamado a atenção por Ferreira após usar o banheiro feminino do bar. Os dois começaram a discutir e trocaram agressões, iniciadas pelo administrador.

Então, Ronaldo deixou o bar. Enquanto Ferreira e outros frequentadores limpavam a bagunça causada pela briga, o administrador retornou acompanhado do irmão. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Na sequência, Ronaldo tirou a arma da cintura e deu uma coronhada na cabeça do dono do bar, que, em seguida, foi atingido por dois tiros no peito. Ronaldo guardou a arma e foi embora. Ferreira chegou a ser socorrido às pressas, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município.


Ferreira era bastante conhecido no bairro, onde mantinha o bar em funcionamento há pelo menos 20 anos. O comerciante deixa 4 filhos, entre eles duas crianças, de 10 e 7 anos.


Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o velório será realizado no próprio bar do Ferreira, das 18h desta sexta-feira (1º) até as 9h de sábado (2). O enterro será feito em seguida, no Cemitério de Santa Inês.

Veja Também 

Jardel Sipriano Caetano, nasceu em São Mateus

Capixaba morre atingido em ataque de drone na Guerra da Ucrânia

Bairro Vista da Serra I, onde adolescente foi baleado

Corpo de mulher é encontrado e retirado de valão na Serra

Imagem de destaque

Homem morre e dois ficam feridos após criminosos passarem atirando em rua na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Segurança Pública Segurança Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados