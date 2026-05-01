Irmão de suspeito de atirar em dono de bar em Vila Velha também é preso pelo crime

"Ficou claro no vídeo que ele (Reginaldo) instigou o Ronaldo a praticar aquele ato e, no momento do disparo, em nenhum momento ele quis evitar aquela situação. Pelo contrário, quando o Ronaldo efetuou o primeiro disparo, o Reginaldo apertou a mão dele, apertou o tórax e falou: 'pronto, trabalho feito', descreveu o delegado, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta.





Os irmãos ainda vão prestar depoimento sobre o caso, mas Adriano Fernandes disse que, pelas informações apuradas até o momento e as imagens captadas no local do crime, Ronaldo vai ser autuado por homicídio doloso (com a intenção de matar) qualificado e Reginaldo por participação.





O delegado acrescenta que não cabe a tese de legítima defesa neste caso porque quem iniciou as agressões foi o administrador. Antes de atirar em Ferreira, ele e o irmão brigaram com o comerciante quando Ronaldo foi advertido por usar o banheiro feminino indevidamente.





"O autor, ao utilizar o banheiro feminino, infringiu a regra (do estabelecimento). A vítima foi até conversar; conforme verificamos no vídeo, estava conversando amigavelmente com esse indivíduo, que começou a agredi-lo. Quem iniciou a agressão foi o próprio Ronaldo. Teve a confusão, ele agredindo a vítima junto com seu irmão, Reginaldo, e, não satisfeito com isso, saiu, foi até o carro, pegou a arma e voltou para intimidar e efetuar os disparos. Ele já voltou com a intenção porque ele não trocou duas palavras com a vítima e já efetuou os disparos".