Dono de bar é morto a tiros após impedir homem de entrar no banheiro feminino em Vila Velha

O comerciante Odevaldo Ferreira, de 49 anos, foi assassinado a tiros dentro do próprio bar, no bairro Santa Paula II, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (1º). Segundo testemunhas, o crime ocorreu após Ferreira (que dá nome ao bar) tentar impedir que um cliente entrasse no banheiro feminino, o que desagradou o homem. No final da manhã, o suspeito, Ronaldo Antônio da Silva, foi preso no mesmo município e estava escondido em uma casa na região da Grande Terra Vermelha.





Eles se envolveram em uma discussão e entraram em vias de fato. Na sequência, o suspeito deixou o local. Nesse momento, o bar estava movimentado, e enquanto Ferreira e outros frequentadores limpavam a bagunça causada pela briga, Ronaldo retornou acompanhado de um segundo indivíduo. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.





Na sequência, o cliente tirou a arma da cintura e deu uma coronhada na cabeça do dono do bar, que, em seguida, foi atingido por dois tiros no peito. Ronaldo guardou a arma e foi embora. Odevaldo Ferreira chegou a ser socorrido às pressas, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município.