Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Dono de bar é morto a tiros após impedir homem de entrar no banheiro feminino em Vila Velha
"Bar do Ferreira"

Dono de bar é morto a tiros após impedir homem de entrar no banheiro feminino em Vila Velha

Odevaldo Ferreira, de 49 anos, foi assassinado dentro do estabelecimento no bairro Santa Paula II

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 11:46

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mai 2026 às 11:46

O comerciante Odevaldo Ferreira, de 49 anos, foi assassinado a tiros dentro do próprio bar, no bairro Santa Paula II, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (1º). Segundo testemunhas, o crime ocorreu após Ferreira (que dá nome ao bar) tentar impedir que um cliente entrasse no banheiro feminino, o que desagradou o homem. No final da manhã, o suspeito, Ronaldo Antônio da Silva, foi preso no mesmo município e estava escondido em uma casa na região da Grande Terra Vermelha.


Eles se envolveram em uma discussão e entraram em vias de fato. Na sequência, o suspeito deixou o local. Nesse momento, o bar estava movimentado, e enquanto Ferreira e outros frequentadores limpavam a bagunça causada pela briga, Ronaldo retornou acompanhado de um segundo indivíduo. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.


Na sequência, o cliente tirou a arma da cintura e deu uma coronhada na cabeça do dono do bar, que, em seguida, foi atingido por dois tiros no peito. Ronaldo guardou a arma e foi embora. Odevaldo Ferreira chegou a ser socorrido às pressas, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município.

Cliente assassinou dono de bar após ser impedido de entrar no banheiro feminino Câmera de segurança/Redes sociais

Ferreira, como era chamado pelos amigos,  era conhecido no bairro onde mantinha o bar em funcionamento há pelo menos 20 anos. O comerciante deixa 4 filhos, entre eles duas crianças, de 10 e 7 anos.


A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.


“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”

Homem apontado como autor do assassinado de dono do Bar Ferreira foi presa em Vila Velha
Homem apontado como autor do assassinado de dono do Bar Ferreira foi presa em Vila Velha Reprodução
Velório e enterro

Os familiares de Odevaldo Ferreira estavam no IML no final da manhã desta sexta para realizar os trâmites para a liberação do corpo e no local eles receberam a informação da prisão do assassino. 


No local, os familiares informaram para a reportagem da TV Gazeta que o velório vai acontecer no bar da própria vítima, que é bastante conhecido e que funciona há 20 em Santa Paula II. O início do velório está previsto para as 18h e deve se estender até as 9h da manhã de sábado (2). O enterro está previsto para o cemitério de Santa Inês.


*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados