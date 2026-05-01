Dono de bar é morto a tiros após impedir homem de entrar no banheiro feminino em Vila Velha

O comerciante Odevaldo Ferreira, de 49 anos, foi assassinado a tiros dentro do próprio bar, no bairro Santa Paula II, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (1º). Segundo testemunhas, o crime ocorreu após Ferreira (que dá nome ao bar) tentar impedir que um cliente entrasse no banheiro feminino, o que desagradou o homem. No final da manhã, o suspeito, Ronaldo Antônio da Silva, foi preso no mesmo município e estava escondido em uma casa na região da Grande Terra Vermelha.
Eles se envolveram em uma discussão e entraram em vias de fato. Na sequência, o suspeito deixou o local. Nesse momento, o bar estava movimentado, e enquanto Ferreira e outros frequentadores limpavam a bagunça causada pela briga, Ronaldo retornou acompanhado de um segundo indivíduo. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
Na sequência, o cliente tirou a arma da cintura e deu uma coronhada na cabeça do dono do bar, que, em seguida, foi atingido por dois tiros no peito. Ronaldo guardou a arma e foi embora. Odevaldo Ferreira chegou a ser socorrido às pressas, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município.
Ferreira, como era chamado pelos amigos, era conhecido no bairro onde mantinha o bar em funcionamento há pelo menos 20 anos. O comerciante deixa 4 filhos, entre eles duas crianças, de 10 e 7 anos.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”
Os familiares de Odevaldo Ferreira estavam no IML no final da manhã desta sexta para realizar os trâmites para a liberação do corpo e no local eles receberam a informação da prisão do assassino.
No local, os familiares informaram para a reportagem da TV Gazeta que o velório vai acontecer no bar da própria vítima, que é bastante conhecido e que funciona há 20 em Santa Paula II. O início do velório está previsto para as 18h e deve se estender até as 9h da manhã de sábado (2). O enterro está previsto para o cemitério de Santa Inês.
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta