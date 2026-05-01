Cliente suspeito de assassinar dono de bar é preso em Vila Velha

Os homens se envolveram em uma discussão após Ronaldo ser impedido de usar o banheiro feminino. Eles entraram em vias de fato. Na sequência, o suspeito deixou o local, foi até o carro, e voltou acompanhado.





Ronaldo então tirou a arma da cintura e deu uma coronhada na cabeça de Odevaldo, que, em seguida, foi atingido por dois tiros no peito. O suspeito guardou a arma e foi embora. O dono do bar chegou a ser socorrido às pressas, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município.





Ferreira, como era chamado pelos amigos, era conhecido no bairro onde mantinha o bar em funcionamento há pelo menos 20 anos. O comerciante deixa 4 filhos, entre eles duas crianças, de 10 e 7 anos.





Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o velório será realizado no próprio bar do Ferreira, das 18h desta sexta-feira (1º) até as 9h de sábado (2). O enterro será feito em seguida, no Cemitério de Santa Inês.