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Cliente suspeito de assassinar dono de bar é preso em Vila Velha

Segundo testemunhas, o crime ocorreu após Ferreira (que dá nome ao bar) tentar impedir que o cliente entrasse no banheiro feminino, o que desagradou o homem.

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 13:22

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mai 2026 às 13:22

O homem apontado com o autor dos tiros que matou o comerciante Odevaldo Ferreira, de 49 anos, dono de um bar no bairro Santa Paula II, em Vila Velha, foi preso na manhã desta sexta-feira (1º), escondido em uma casa. Segundo testemunhas, o crime ocorreu após Ferreira (que dá nome ao bar) tentar impedir que Ronaldo Antônio da Silva entrasse no banheiro feminino, o que desagradou o cliente.


A prisão foi feita em flagrante e a expectativa é de que Ronaldo preste depoimento no Departamento de Homicídios na Capital e, depois dos procedimentos de praxe, seja encaminhado ao presídio.

Ronaldo Antônio, suspeito de matar dono de bar (em destaque) em Vila Velha, foi preso em flagrante Acervo pessoal

Relembre o caso

Os homens se envolveram em uma discussão após Ronaldo ser impedido de usar o banheiro feminino. Eles entraram em vias de fato. Na sequência, o suspeito deixou o local, foi até o carro, e voltou acompanhado.


Ronaldo então tirou a arma da cintura e deu uma coronhada na cabeça de Odevaldo, que, em seguida, foi atingido por dois tiros no peito. O suspeito guardou a arma e foi embora. O dono do bar chegou a ser socorrido às pressas, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município.


Ferreira, como era chamado pelos amigos,  era conhecido no bairro onde mantinha o bar em funcionamento há pelo menos 20 anos. O comerciante deixa 4 filhos, entre eles duas crianças, de 10 e 7 anos.


Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o velório será realizado no próprio bar do Ferreira, das 18h desta sexta-feira (1º) até as 9h de sábado (2). O enterro será feito em seguida, no Cemitério de Santa Inês.

Odevaldo Ferreira, de 49 anos, foi assassinado a tiros dentro do próprio bar em Vila Velha Redes sociais

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