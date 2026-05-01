Gastronomia

8 sopas ricas em proteínas para o almoço

Veja como preparar receitas saborosas e nutritivas para incluir na dieta e turbinar o ganho de massa muscular
Portal Edicase

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 13:54

Sopa de grão-de-bico com abobrinha e batata-doce (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)
Se a ideia é fugir do almoço sem graça e ainda garantir uma refeição nutritiva, as sopas ricas em proteínas entram como uma escolha prática e cheia de sabor. Além de saborosas, elas ajudam a manter a saciedade ao longo do dia e podem combinar diferentes ingredientes, de carnes e ovos a leguminosas e opções vegetais.
A seguir, confira 8 receitas de sopas ricas em proteínas para o almoço!

1. Sopa de grão-de-bico com abobrinha e batata-doce

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 batata-doce laranja descascada e cortada em cubos
  • 1 abobrinha fatiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a páprica doce, o cominho e a folha de louro e refogue por 1 minuto. Acrescente a batata-doce e misture. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe por 15 minutos. Por último, coloque o grão-de-bico e a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a folha de louro e polvilhe com o coentro. Sirva em seguida.

2. Sopa de lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cominho, a cúrcuma e a folha de louro e refogue por 1 minuto. Junte a cenoura, o salsão, o tomate e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente a lentilha, cubra com o caldo de legumes e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

3. Sopa de macarrão com frango

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 talo de salsão picado
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 l de caldo de frango
  • 50 g de macarrão integral
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as cenouras e o salsão e refogue por 3 minutos. Junte o frango e o caldo de frango e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o macarrão e cozinhe até a massa ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Sopa de salmão com legumes (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock)
4. Sopa de salmão com legumes

Ingredientes

  • 400 g de filé de salmão cortado em cubos
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 700 ml de caldo de legumes
  • 300 ml de leite de coco
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e endro a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata e a cenoura e refogue por 1 minuto. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe por 15 minutos. Junte os cubos de salmão e cozinhe por 7 minutos. Reduza o fogo, coloque leite de coco e misture. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com o endro e sirva em seguida.

5. Sopa de mandioca com carne

Ingredientes

  • 500 g de coxão mole cortado em cubos
  • 1 kg de mandioca descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os cubos de carne e frite até dourar. Junte o tomate e a cenoura e refogue por 5 minutos. Coloque a mandioca, cubra com o caldo de legumes e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Sopa de espinafre com frango e ovo (Imagem: Ryzhkov Photography | Shutterstock)
6. Sopa de espinafre com frango e ovo

Ingredientes

  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 cenoura descascada e cortada em tiras finas
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 800 ml de caldo de frango
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue até começar a amolecer. Despeje o caldo de frango e deixe ferver. Junte o frango desfiado e cozinhe por 5 minutos. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em uma panela à parte com água, cozinhe os ovos em fogo médio até ficarem com a gema levemente cremosa. Desligue o fogo e coloque em água fria para interromper o cozimento. Descasque e disponha em um recipiente. Cubra com a sopa e polvilhe com cheiro-verde. Sirva em seguida.

7. Sopa de ervilha com carne

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de ervilha seca
  • 200 g de carne magra cortada em cubos
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a carne e cozinhe até ficar levemente dourada. Junte a ervilha seca e cubra com a água. Cozinhe por 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até a ervilha desmanchar e o caldo ficar encorpado. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

8. Sopa de feijão com frango e legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de feijão cozido
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 abobrinha picada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 500 ml de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e a abobrinha e refogue por 5 minutos. Junte o feijão cozido e a água e cozinhe por 10 minutos. Coloque o frango desfiado, misture e cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

