Capotamento deixa feridos e interdita rodovia em São Mateus

Um capotamento de veículo deixou ao menos três pessoas feridas no início da tarde desta sexta-feira (1º), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 12h50, no bairro Vilage, na rodovia que liga o município a Boa Esperança. A via chegou a ser interditada.





De acordo com informações da Polícia Militar, o carro seguia no sentido São Mateus quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Ainda segundo a PM, três pessoas ficaram feridas: uma mulher em estado grave, outra em condição estável e o condutor, também estável. As duas passageiras foram arremessadas para fora do veículo durante o capotamento.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares.





Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte.