PF prende morador de Itapemirim por crimes sexuais infantojuvenis

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). A prisão ocorreu durante uma operação de combate à divulgação de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Segundo a PF, o aparelho celular e o computador do suspeito foram apreendidos e passarão por perícia técnica criminal.





Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do investigado, que foi autuado e levado à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Após prestar depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.





De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena para esse crime pode chegar a quatro anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados durante as investigações.