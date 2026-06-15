Ex-vereador morre atropelado na rodovia ES 315 em Boa Esperança

O ex-vereador Valdir Isaías, de 71 anos, morreu após ser atropelado enquanto pedalava na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no sábado (13).
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista de uma caminhonete atingiu o ciclista, realizou uma manobra de retorno e fugiu do local.
O condutor apresentou-se posteriormente à polícia acompanhado de um advogado. Em depoimento, ele afirmou que não conseguiu evitar a colisão ao se deparar com o ciclista no centro da pista durante uma curva.
O motorista alegou ainda que parou o veículo e pediu o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas deixou o local por medo de sofrer agressões. O teste do bafômetro realizado no condutor deu negativo. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do atropelamento.
(Com informações do g1 ES)