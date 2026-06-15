Ex-vereador morre atropelado na rodovia ES 315 em Boa Esperança

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista de uma caminhonete atingiu o ciclista, realizou uma manobra de retorno e fugiu do local.





O condutor apresentou-se posteriormente à polícia acompanhado de um advogado. Em depoimento, ele afirmou que não conseguiu evitar a colisão ao se deparar com o ciclista no centro da pista durante uma curva.



