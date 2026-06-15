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Noroeste capixaba

Ex-vereador morre atropelado na rodovia ES 315 em Boa Esperança

Valdir Isaías tinha 71 anos de idade e andava de bicicleta quando foi atingido por uma caminhonete. O caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2026 às 12:41
Valdir Isaías, de 71 anos, era ex-vereador de Boa Esperança Arquivo pessoal

O ex-vereador Valdir Isaías, de 71 anos, morreu após ser atropelado enquanto pedalava na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no sábado (13).


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista de uma caminhonete atingiu o ciclista, realizou uma manobra de retorno e fugiu do local.


O condutor apresentou-se posteriormente à polícia acompanhado de um advogado. Em depoimento, ele afirmou que não conseguiu evitar a colisão ao se deparar com o ciclista no centro da pista durante uma curva.


O motorista alegou ainda que parou o veículo e pediu o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas deixou o local por medo de sofrer agressões. O teste do bafômetro realizado no condutor deu negativo. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do atropelamento.


(Com informações do g1 ES)

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