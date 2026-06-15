Motorista dirigindo em zigue-zague e com 41kg de maconha é preso em São Mateus

Um motorista de 49 anos foi preso com 41 kg de maconha após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (14). Segundo a Polícia Militar, o motorista alegou que trafegava em zigue-zague porque tentava acender um cigarro enquanto dirigia.





De acordo com a PM, as drogas foram encontradas dentro de caixas de papelão no banco traseiro e no porta-malas do carro. Ao todo, foram apreendidos 44 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 41 kg. Conforme a corporação, a carga poderia alcançar o valor de cerca de R$ 400 mil após ser fracionada para venda.





Aos policiais, o motorista informou que trabalha com serviços gerais em Araxá, Minas Gerais, e teria recebido uma proposta de R$ 4 mil para transportar as caixas até a rodoviária de São Mateus. Ele disse à polícia não saber o que havia dentro da carga. O carro foi removido para um pátio credenciado do Detran-ES.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica (PCIES), onde passarão por análise antes de serem incineradas.