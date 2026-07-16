Mulher é morta a tiros na frente da filha de 11 anos em Sooretama

Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros na presença da filha de 11 anos no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, Jaqueline de Jesus Santos Vieira saiu de casa em uma moto elétrica para deixar as filhas com a babá antes de seguir para o trabalho, quando foi surpreendida por um homem armado. Ela foi atingida por dois tiros na cabeça.





De acordo com a PM, uma das crianças já havia entrado na residência da babá, enquanto a outra ainda estava com a mãe no momento do ataque. A menina não foi ferida. Informações preliminares apontam que o atirador já aguardava a chegada de Jaqueline ao local. pós os disparos, ele fugiu e, até o momento, não havia sido identificado.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Sooretama.