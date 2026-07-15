Ciclista morre após ser atingido por caminhonete na ES 164, em Cachoeiro

Um ciclista, identificado como Onides Luiz Pereira, de 55 anos, morreu na tarde de terça-feira (14) após ser atingido por uma caminhonete na ES 164, rodovia Gumercindo Moura Nunes, na altura do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Segundo familiares, Onides trabalhava em uma empresa do setor de rochas na região e retornava para casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando ocorreu o acidente. A informação foi repassada à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul. A vítima morreu no local. As circunstâncias da colisão não foram informadas pela Polícia Militar.





De acordo com a PM, uma Volkswagen Amarok permaneceu às margens da rodovia após o acidente. O motorista não estava no local porque havia procurado atendimento médico em um hospital da cidade devido a escoriações. Após receber alta, ele realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo, e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Científica informou que a perícia foi realizada no local e que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.





Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme previsto na legislação. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.