Casal é flagrado ao transportar mais de 7 kg de crack de Vitória para Linhares

Um homem de 45 anos e uma mulher de 42 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (13). Segundo a Prefeitura, uma denúncia anônima informou que a dupla transportava entorpecentes de Vitória para o município em um Toyota Etios.





O veículo foi localizado e abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Araçá. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam 7,2 quilos de crack, além de porções de maconha e haxixe.





Ainda de acordo com a Prefeitura, também foram encontrados três aparelhos celulares, uma faca, tesouras, medicamentos e dinheiro em espécie.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.





Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que mais informações poderão ser divulgadas após a conclusão das oitivas.