Bandido furta picolés e notebook após quebrar vidraça de sorveteria em Linhares

Um bandido quebrou a vidraça de uma sorveteria, na madrugada deste sábado (4), em Linhares, Litoral Norte capixaba, furtando do local picolés e um notebook. O arrombamento aconteceu por volta das 4h30 da manhã, no bairro Lagoa do Meio, na região central da cidade.
Os proprietários do estabelecimento encontraram sangue no local e acreditam que as marcas podem ser do criminoso. Os empresários ainda não estimaram os valores do prejuízo nem calcularam quantos picolés foram levados.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e com a Polícia Civil (PC) para apurar mais detalhes da ocorrência, mas ainda não obteve retorno.