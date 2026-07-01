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Obras em Vila Velha

Vídeo mostra como será nova avenida da 3ª Ponte até Itapuã e passarela na Praia da Costa

Governo autoriza a contratação do projeto de R$ 125 milhões, que prevê ampliação da alça da ponto até a Avenida Jair de Andrade, ciclovia, drenagem, passarela para pedestres e outras intervenções

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 15:26

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

01 jul 2026 às 15:26

A ampliação da alça da Terceira Ponte, criando uma nova ligação até a Avenida Jair de Andrade, em Itapuã, e a implantação de uma passarela na Praia da Costa devem mudar a mobilidade em uma das regiões mais movimentadas de Vila Velha. As obras, estimadas em R$ 125 milhões, tiveram a contratação autorizada pelo governo do Espírito Santo nesta quarta-feira (1º).


Segundo o projeto, de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (Semobi), a nova via terá 2 quilômetros de extensão com duas faixas de rolamento em cada sentido. O principal objetivo é desafogar o trânsito no entorno do acesso à ponte e em toda a região central da cidade e nos bairros Praia da Costa e Itapuã.


A previsão é que as intervenções sejam viabilizadas por meio de licitação integrada. O edital para a participação e a escolha da construtora será lançado no segundo semestre deste ano,  enquanto as obras devem começar no início de 2027 e ser concluídas em 2028.

Nova avenida vai ligar alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade, em Vila Velha
Nova avenida vai ligar alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade, em Vila Velha Reprodução

Passarela e ciclovia

O projeto ainda inclui obras voltadas a pedestres e ciclistas. Em frente ao Shopping Praia da Costa, no bairro de mesmo nome, está prevista a construção de uma passarela que, segundo o governo, permitirá a retirada do semáforo existente na Avenida Carioca, com o objetivo de  melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos pedestres.


Além disso, será construída uma nova ciclovia ligando a Avenida Champagnat ao bairro Itapuã, passando pela Avenida Jair de Andrade e pela nova alça da Terceira Ponte

Passarela na Avenida Carioca, na Praia da Costa
Passarela na Avenida Carioca, na Praia da Costa Reprodução

Para reduzir os impactos no tráfego de veículos, também será implantado um sistema binário entre as ruas Bahia e Santa Catarina, para melhorar a circulação local e facilitar os acessos dos moradores de Itapoã e Itaparica ao centro de Vila Velha.


O projeto contempla ainda nova iluminação pública, calçadas acessíveis e novos pontos de ônibus. Obras de macrodrenagem para aumentar a capacidade de escoamento e evitar alagamentos também serão realizados pela vencedora do certame.

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