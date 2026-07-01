Vídeo mostra como será nova avenida da 3ª Ponte até Itapuã e passarela na Praia da Costa

A ampliação da alça da Terceira Ponte, criando uma nova ligação até a Avenida Jair de Andrade, em Itapuã, e a implantação de uma passarela na Praia da Costa devem mudar a mobilidade em uma das regiões mais movimentadas de Vila Velha. As obras, estimadas em R$ 125 milhões, tiveram a contratação autorizada pelo governo do Espírito Santo nesta quarta-feira (1º).





Segundo o projeto, de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (Semobi), a nova via terá 2 quilômetros de extensão com duas faixas de rolamento em cada sentido. O principal objetivo é desafogar o trânsito no entorno do acesso à ponte e em toda a região central da cidade e nos bairros Praia da Costa e Itapuã.





A previsão é que as intervenções sejam viabilizadas por meio de licitação integrada. O edital para a participação e a escolha da construtora será lançado no segundo semestre deste ano, enquanto as obras devem começar no início de 2027 e ser concluídas em 2028.