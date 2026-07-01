Vídeo mostra como será nova avenida da 3ª Ponte até Itapuã e passarela na Praia da Costa

A ampliação da alça da Terceira Ponte, criando uma nova ligação até a Avenida Jair de Andrade, em Itapuã, e a implantação de uma passarela na Praia da Costa devem mudar a mobilidade em uma das regiões mais movimentadas de Vila Velha. As obras, estimadas em R$ 125 milhões, tiveram a contratação autorizada pelo governo do Espírito Santo nesta quarta-feira (1º).
Segundo o projeto, de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (Semobi), a nova via terá 2 quilômetros de extensão com duas faixas de rolamento em cada sentido. O principal objetivo é desafogar o trânsito no entorno do acesso à ponte e em toda a região central da cidade e nos bairros Praia da Costa e Itapuã.
A previsão é que as intervenções sejam viabilizadas por meio de licitação integrada. O edital para a participação e a escolha da construtora será lançado no segundo semestre deste ano, enquanto as obras devem começar no início de 2027 e ser concluídas em 2028.
Passarela e ciclovia
O projeto ainda inclui obras voltadas a pedestres e ciclistas. Em frente ao Shopping Praia da Costa, no bairro de mesmo nome, está prevista a construção de uma passarela que, segundo o governo, permitirá a retirada do semáforo existente na Avenida Carioca, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos pedestres.
Além disso, será construída uma nova ciclovia ligando a Avenida Champagnat ao bairro Itapuã, passando pela Avenida Jair de Andrade e pela nova alça da Terceira Ponte.
Para reduzir os impactos no tráfego de veículos, também será implantado um sistema binário entre as ruas Bahia e Santa Catarina, para melhorar a circulação local e facilitar os acessos dos moradores de Itapoã e Itaparica ao centro de Vila Velha.
O projeto contempla ainda nova iluminação pública, calçadas acessíveis e novos pontos de ônibus. Obras de macrodrenagem para aumentar a capacidade de escoamento e evitar alagamentos também serão realizados pela vencedora do certame.