'Nunca cogitamos não lançar': o relato de cientista que ajudou a fabricar a bomba atômica que devastou Nagasaki

Mais tarde, Morrison avaliou a devastação catastrófica nas duas cidades japonesas como parte da equipe científica oficial responsável por avaliar os danos, e se lembrou de um momento específico em Hiroshima. "Um funcionário japonês estava de pé nos escombros e nos disse: 'Tudo isso causado por uma única bomba; é insuportável'", contou. "Um avião, com uma única bomba, havia destruído muitos quilômetros quadrados de uma cidade, destruindo-os de forma ainda mais completa e com ainda menos possibilidade de resistência ou fuga do que o ataque de mil aviões."