Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro

Um soldado da Polícia Militar e um criminoso foragido da Justiça morreram na tarde deste sábado (15) durante uma operação policial no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O militar, identificado como Paulo Henrique Carvalho Faccin, de 28 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas o óbito foi confirmado pelo comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nerio Filho.





De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava uma ação de patrulhamento direcionada para a recaptura de Luan de Oliveira Cleto, que estava foragido do sistema prisional. O suspeito era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, restando uma pena de 3 anos, 10 meses e 8 dias a ser cumprida.





A ocorrência teve início quando os militares localizaram o suspeito em um bar da região. Durante a abordagem, Luan de Oliveira Cleto reagiu e entrou em luta corporal com o soldado Carvalho. No meio da briga, o acusado conseguiu tomar a arma do militar e disparou contra a cabeça dele.





O parceiro de patrulha, soldado Grola, reagiu imediatamente à agressão e baleou Luan de Oliveira Cleto, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A Polícia Civil informou que o corpo de Luan de Oliveira Cleto foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.