Democrata é registrado na coligação de Pazolini após ameaçar deixar o grupo

A um dia do fim do prazo para o registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, o grupo político que apoia a candidatura de Pazolini enfrentava divergências.





Segundo Tenório Merlo, o Democrata havia indicado três nomes para a vice, mas não tinha recebido retorno dos demais partidos. O dirigente disse ter sido informado de que a vaga seria destinada ao PL, partido já com nomes para o Senado (Maguinha e os suplentes). Para ele, a decisão representava um desprestígio ao Democrata e que o partido não poderia aceitar essa configuração de candidaturas.





O presidente do Democrata também reclamou da influência do PL nas decisões do grupo. Tenório lembrou que o partido manifestou apoio a Pazolini desde o início, mas não estaria tendo participação proporcional nas principais discussões. Na convenção do partido em julho, o ex-prefeito esteve presente, indicando a parceria.







“Chegamos logo no início do projeto, mas temos percebido que as principais decisões têm sido tomadas baseadas nas vontades do PL, via Magno”, afirmou, ainda na sexta.





Ele também disse que o Democrata havia sido sondado por outros candidatos ao governo e que não haveria problema em conversar com nenhum deles. "O Democrata tem, sim, relevância no debate político estadual", ressaltou.





Mas, por fim, prevaleceu o acordo de que estaria na campanha de Pazolini, o que se confirmou com o registro da candidatura do ex-prefeito neste sábado, no limite do prazo legal, com três partidos coligados: Republicanos, PL e Democrata.