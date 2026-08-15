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Foi detido

Suspeito de tentar sequestrar criança de 5 anos é agredido em Itapemirim

Caso ocorreu próximo a um campo de futebol; homem foi socorrido sob escolta policial

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 20:46

Publicado em 

15 ago 2026 às 20:46
Policiais foram acionados após suspeito de tentar sequestrar criança ser agredido por moradores da região Fernando Madeira

Um homem, de 50 anos, suspeito de tentar sequestrar uma criança de 5 anos no bairro Campo Acima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi espancado por moradores da região por volta das 13h30 deste sábado (15). Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, ele teria sido flagrado  tentando levar o menino em uma bicicleta.


A Polícia Militar foi acionada via Ciodes (190) para conter o tumulto generalizado . Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito caído, desorientado e com múltiplas lesões pelo corpo, principalmente na região do tórax. 


A mãe da criança relatou aos policiais que o suspeito colocou o menino na bicicleta com a intenção de levá-lo para a casa dele. Uma conhecida da família viu a cena, estranhou a situação e ligou imediatamente para avisar a mãe.


Ao ser cercado e questionado por vizinhos que se aglomeraram rapidamente, o homem alegou que daria a  bicicleta para a criança. Revoltada com a situação, a população iniciou as agressões físicas. 


Durante a revista pessoal no suspeito, os policiais encontraram um pino de cocaína em seu bolso. Devido à gravidade dos ferimentos provocados pelas agressões, o serviço de resgate do município foi acionado. O homem foi socorrido e encaminhado com urgência ao Hospital Evangélico de Itapemirim, com suspeita de lesões graves no tórax. 


A mãe da criança manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Itapemirim para registrar o boletim de ocorrência. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Itapemirim e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teria  informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o detido de 50 anos. 

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