Prefeito de Guarapari e familiares sofrem acidente a caminho de Pedra Azul





Depois de horas de trabalho, a Defesa Civil de Marataízes conseguiu controlar e apagar o incêndio que destruiu 40 hectares de pastagem entre as lagoas de Boa Vista do Sul e Marobá, na divisa com Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.





A equipe foi acionada por volta das 10h de sexta-feira (14) e encontrou dois focos de incêndio no local. O combate contou com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR). O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas, segundo o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, quando a guarnição chegou, as chamas já estavam sob controle.





Alguns fatores dificultaram o trabalho, como vento forte e vegetação seca. Além disso, o caminhão-pipa não conseguia chegar ao local. Como alternativa, uma escavadeira foi utilizada para abrir um aceiro, faixa sem vegetação usada para dificultar a propagação das chamas. Mesmo assim, o fogo ultrapassou a barreira e avançou.





A área atingida equivale a cerca de 56 campos oficiais de futebol. Segundo Toledo, o fogo também chegou à vegetação da lagoa, onde há espécies de fauna e flora.





“Foi um trabalho muito difícil e o fogo acabou atingindo a vegetação da lagoa, onde há muitas espécies da fauna e flora. Graças ao apoio que tivemos conseguimos evitar um estrago pior”, disse o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo.

