Quase 20 quilos de maconha são apreendidos em residência de Vila Velha

Quase 20 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) em uma casa no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (14).





As equipes chegaram ao local após denúncia de que um indivíduo estaria utilizando o imóvel para armazenar e preparar entorpecentes para venda na região. Uma porção de maconha, deixada sobre um móvel, foi observada já da porta da casa, que estava aberta.





Diante do flagrante, os militares entraram na residência para recolher o material ilícito visualizado, mas, lá dentro, sentiram um forte odor de entorpecente e, ao se aproximarem de outro cômodo, avistaram uma grande quantidade de drogas e materiais para embalo, dispostos de forma que sugeria que o indivíduo responsável fazia o preparo dos entorpecentes naquele momento e que teria fugido ao percebe a presença da PM. Ele não foi localizado.





Durante buscas no local foram encontrados e apreendidos 14 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 19,044 kg, além de um galão de 25 litros com maconha esfarelada.





Também foram apreendidos 42 frascos de lança-perfume prontos para comercialização, 26 galões de 5 litros contendo o líquido da substância, um rádio comunicador e diversos insumos para embalagem, como balanças, sacolas tipo zip-lock, papel filme e adesivos personalizados com logotipos. O material foi entregue na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.