Adolescente é baleado e pula muro de residência em busca de ajuda em Linhares

Um adolescente foi atingido por dois tiros na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Nova Esperança, em Linhares. Com sangue pelo corpo, ele procurou ajuda pela vizinhança e pulou o muro de uma residência em busca de socorro.





De acordo com a Polícia Militar, quem chamou a PM foi o homem que estava em casa e recebeu os pedidos de socorro da vítima. Ele contou que estava no quintal da residência, lavando uma moto, quando sentiu alguém tocar seu ombro. Ao olhar para trás, viu um jovem coberto de sangue pedindo ajuda.





O homem acionou o Samu 192 para a vítima, que foi socorrida por uma ambulância. Depois, ao conversar com a PM, a vítima confirmou a versão apresentada pelo homem que a ajudou e contou que vários indivíduos encapuzados atiraram nela. Segundo a vítima, ela não sabe o motivo dos disparos.





A reportagem questionou a Polícia Civil para saber se o caso está sendo investigado, mas, até a publicação desta matéria, não havia recebido retorno..