Motocicleta pega fogo após acidente com carro em Muniz Freire

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Civil que apurava a comercialização irregular de produtos emagrecedores em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (12). Em uma residência no bairro Esplanada, os policiais encontraram 17 frascos de um produto identificado como “T.G. 15 – Tirzepatida 15 mg”, armazenados em uma geladeira.





Segundo a corporação, a ação foi desencadeada depois que a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) do município recebeu informações sobre a venda irregular do produto. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito de 24 anos confessou ser responsável pela comercialização e apontou que tinha ajuda do colega de 25 anos.





Os dois foram levados à Delegacia Regional de Colatina e autuados por manter em depósito e expor à venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Eles pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.





Segundo a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer a origem dos produtos e identificar outros possíveis envolvidos.