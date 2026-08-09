Quem foi Eldes Scherrer de Souza, que dá nome a avenida na Serra

No coração da Serra, entre o vai e vem de carros e caminhões, a Avenida Eldes Scherrer de Souza é uma das principais ligações entre bairros e o polo industrial do município. Planejada para sustentar o crescimento econômico da cidade, ela faz parte da rotina de milhares de trabalhadores e do transporte de mercadorias. Desde 1989, a via leva o nome de um personagem que teve papel fundamental na expansão industrial da Serra. Mas quem foi Eldes Scherrer de Souza?





A antiga Avenida Civit recebeu oficialmente o novo nome por meio da Lei Municipal nº 1.345, sancionada em 24 de agosto de 1989 pelo então prefeito José Maria Miguel Feu Rosa. A homenagem reconhecia a atuação do arquiteto e urbanista no planejamento do Centro Industrial de Vitória (Civit), especialmente do Civit II, considerado um marco para o desenvolvimento econômico do município.