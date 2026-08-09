Inmet alerta para baixa umidade do ar em cidade do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar em Iúna, no Sul do Espírito Santo. O aviso é válido das 12h às 18h deste domingo (9).
Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% durante o período de validade do alerta. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera saudável níveis entre 40% e 60%.
Orientações do Inmet
- Ingerir bastante líquido
- Evitar desgaste físico nas horas mais secas
- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia