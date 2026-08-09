Mercúrio em Leão: veja como o trânsito pode influenciar a comunicação e os relacionamentos

A partir de 9 de agosto, Mercúrio, planeta ligado à comunicação, aos estudos, às negociações e ao raciocínio, iniciará sua passagem pelo signo de Leão, trazendo mudanças na forma como as pessoas se expressam e trocam ideias. Durante esse trânsito, as conversas tenderão a ser mais diretas, criativas e confiantes, estimulando a autenticidade e a coragem para defender opiniões.