Jovem morre em acidente na BR 101 e motorista foge em João Neiva

Um jovem de 21 anos morreu após um acidente entre a motocicleta que pilotava e um automóvel na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (9). Um passageiro, de 24 anos, ficou gravemente ferido.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada por volta das 4h50, e o motorista do automóvel fugiu do local.





O passageiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital da região. O nome da vítima que morreu não foi informado. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.