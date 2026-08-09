Incêndio atinge mais de 2 mil m² de vegetação em Marataízes

Um incêndio atingiu mais de 2 mil metros quadrados de vegetação em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, no sábado (8). O fogo começou por volta das 16h e só foi controlado cerca de sete horas depois, às 23h.





O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do proprietário do terreno e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.





Segundo Jones Toledo, coordenador da Defesa Civil Municipal, a ausência de vento ajudou no controle do incêndio. Ele explicou que o acesso ao local era difícil e que havia casas próximas, no bairro Barra Santa Rita, além de uma estação de energia solar nas imediações.





“Se estivesse ventando, seria difícil controlar o incêndio. Próximo tem uma estação de energia solar, que tem gerador, tem tudo. No bairro Barra Santa Rita, tinha várias casas e o fogo estava se aproximando. E o acesso era muito, muito difícil”, contou.





As causas do incêndio são desconhecidas.