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Sul capixaba

Incêndio atinge mais de 2 mil m² de vegetação em Marataízes

Segundo Jones Toledo, coordenador da Defesa Civil Municipal, a ausência de vento ajudou no controle do incêndio

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 13:28

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

09 ago 2026 às 13:28

Um incêndio atingiu mais de 2 mil metros quadrados de vegetação em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, no sábado (8). O fogo começou por volta das 16h e só foi controlado cerca de sete horas depois, às 23h.


O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do proprietário do terreno e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.


Segundo Jones Toledo, coordenador da Defesa Civil Municipal, a ausência de vento ajudou no controle do incêndio. Ele explicou que o acesso ao local era difícil e que havia casas próximas, no bairro Barra Santa Rita, além de uma estação de energia solar nas imediações.


“Se estivesse ventando, seria difícil controlar o incêndio. Próximo tem uma estação de energia solar, que tem gerador, tem tudo. No bairro Barra Santa Rita, tinha várias casas e o fogo estava se aproximando. E o acesso era muito, muito difícil”, contou.


As causas do incêndio são desconhecidas.

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