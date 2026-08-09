Incêndio atinge vegetação às margens da BR 262 em Domingos Martins

Um incêndio de grandes proporções atingiu um secador de café em uma propriedade rural em Lombardia, Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. O incidente aconteceu na noite de sábado (8). A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e a Defesa Civil Municipal.





De acordo com os Bombeiros Voluntários, o trabalho de combate durou aproximadamente oito horas, sendo pelo menos seis horas de combate direto às chamas. Segundo os militares, estima-se que tenham sido utilizados cerca de 50 mil litros de água durante a ocorrência.





Apesar da dimensão do incêndio, as equipes conseguiram preservar grande parte do patrimônio. Segundo os Bombeiros Voluntários, não houve grandes prejuízos em máquinas, equipamentos e outros bens que estavam no local.