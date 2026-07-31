Motociclista morre em acidente com carro na BR 259 em Baixo Guandu

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um VW Gol no km 94 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 19h10. A dinâmica do acidente não foi informada. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado.





Um passageiro que estava na garupa da moto foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital do município. Já a motorista do carro, de 49 anos, sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento e, posteriormente, retornou ao local do acidente, segundo a PRF.





Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local. Durante os trabalhos, o trânsito na BR 259 ficou totalmente interditado nos dois sentidos entre 19h10 e 21h40.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.