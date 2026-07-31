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Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro na BR 259 em Baixo Guandu

Publicado em

31 jul 2026 às 08:59
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (31), na alutra do km 94 da rodovia
O motociclista levava um passageiro, que foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região Imagens enviadas pelos leitores de AG

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um VW Gol no km 94 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 19h10. A dinâmica do acidente não foi informada. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado.


Um passageiro que estava na garupa da moto foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital do município. Já a motorista do carro, de 49 anos, sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento e, posteriormente, retornou ao local do acidente, segundo a PRF.


Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local. Durante os trabalhos, o trânsito na BR 259 ficou totalmente interditado nos dois sentidos entre 19h10 e 21h40.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Durante ultrapassagem

Motociclista morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Publicado em 31/07/2026 às 10:04

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (31) na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado nas proximidades do km 30 da rodovia, logo após a Ponte da Macumba, no sentido crescente da via.


A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas. 


De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motociclista tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu em um caminhão. Com o impacto, ele caiu embaixo de uma carreta e morreu.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Da 'Tropa do Rato'

Foragido da Justiça suspeito de ligação com TCP é recapturado em Jaguaré

Publicado em 31/07/2026 às 10:01

Um foragido da Justiça apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso conhecido como "Tropa do Rato", suspeito de ter ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), foi recapturado na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Boa Vista, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.


Segundo a corporação, Gustavo Andrade de Brito, de 23 anos, tinha um mandado de recaptura em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, após fugir do sistema prisional, onde cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.


De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Gustavo integrava a facção criminosa que atua nos bairros Boa Vista I e Boa Vista II. Ainda conforme a corporação, ele utilizava imóveis para esconder armas de fogo e participava do preparo, embalo e comercialização de entorpecentes.


Após a recaptura, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Jaguaré, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando o reingresso no sistema prisional.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Foragido da Justiça

Cantor de forró é preso durante "Operação Fim de Festa" em Cariacica

Publicado em 31/07/2026 às 09:49
Paulo Sergio de Azevedo Castro, o "Paulino do Forró", de 37 anos
Paulo Sergio de Azevedo Castro, o "Paulino do Forró", de 37 anos Crédito: Yago Araújo

Um homem conhecido como "Paulinho do Forró" foi preso durante a Operação Fim de Festa, realizada na noite de quinta-feira (30), no bairro Santo André, em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Penal, Paulo Sergio de Azevedo Castro, de 37 anos, estava foragido da Justiça desde dezembro de 2025, quando não retornou ao sistema prisional após ser beneficiado com uma saída temporária. Ele cumpria pena por tráfico de drogas. 


De acordo com a corporação, os agentes chegaram ao paradeiro do foragido após receberem informações de que ele estava fazendo apresentações musicais em bares de Cariacica. Paulo Sergio foi localizado em frente a um desses estabelecimentos, não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado à delegacia.


Ainda conforme as investigações, Paulinho do Forró já era conhecido pelas forças de segurança do Sul do Espírito Santo por atuar no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte. Segundo a Polícia Penal, ele integrava uma organização criminosa com ligação a criminosos do Rio de Janeiro.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Paulo Sergio e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Saúde

Vila Velha realiza mutirão de vacinação neste sábado (1º)

Publicado em 31/07/2026 às 09:48
Saúde, médico, vacinação, consulta, ubs
A programação reúne consultas médicas agendadas e vacinação por livre demanda
 Cottonbro Studio | Pexels

Os moradores de Vila Velha que desejam atualizar o cartão de vacinação têm oportunidade neste sábado (1º) durante um mutirão de serviços de saúde que será realizado no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, e também na Unidade de Saúde do bairro Jabaeté. A programação contará ainda com consultas médicas agendadas previamente. 


Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no shopping, o posto de vacinação funcionará das 11 às 18 horas, com aplicação de vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra gripe, covid-19 e dengue, conforme os públicos determinados pelo Ministério da Saúde. Também será possível atualizar a declaração vacinal.


Já na Unidade de Saúde de Jabaeté, o atendimento será das 8 às 14 horas. Serão realizadas cerca de 90 consultas médicas previamente agendadas, além de vacinação sem necessidade de agendamento. Além disso, uma ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno também fará parte da programação.  


As pessoas que desejarem se vacinar normalmente durante a semana devem fazer o agendamento nesta sexta-feira (31) a partir das 15h, pelo site (clique aqui).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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"Regressio"

Operação prende 3 foragidos por estupro, roubo e moeda falsa em Marataízes

Publicado em 31/07/2026 às 09:09
Operação Regressio termina com três presos em Marataízes
Operação Regressio termina com três presos em Marataízes Polícia Civil

Três homens foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Regressio, realizada na quinta-feira (30), em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto e contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal.


Entre os detidos está um homem de 60 anos, localizado no Centro da cidade, que tinha um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O nome dele não foi divulgado pela polícia. No bairro Ilmenita, os policiais prenderam Charles Silva Hipólito Junior, de 32 anos, procurado pelo crime de roubo. Já no bairro Acapulco, foi localizado Mateus dos Santos Sartório, de 31 anos, que era procurado por envolvimento com o crime de moeda falsa.


Os três foram encaminhados à Delegacia Regional de Marataízes e, posteriormente, transferidos para o sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Mega-Sena volta a acumular e aposta de Cachoeiro leva R$ 64 mil na quina

Publicado em 31/07/2026 às 07:23

O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular na noite de quinta-feira (30), já que nenhum apostador levou para casa o valor previsto de R$ 85.091.902,76. A bolada pode chegar a R$ 100 milhões no sorteio de domingo (2). Uma aposta feita em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina e vai receber R$ 64.733,96. Outras 40 apostadores no país também marcaram cinco números e vão receber o mesmo valor.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.


Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Veículos se envolvem em grave acidente em Jaguaré, no Norte do ES

Publicado em 30/07/2026 às 18:17
Equipes de socorro e da PM atendem a ocorrência.
Leitor A Gazeta

Dois carros, modelos Fiat Strada e Renault Duster, se envolveram em um grave acidente na ES 356, na região conhecida como "Km 41", na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (30). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram os veículos destruídos em uma área de plantação de café às margens da rodovia, a cerca de 50 metros de distância um do outro.


Uma das passageiras do Duster relatou à Polícia Militar que o veículo seguia em direção a Nova Venécia, enquanto a Strada trafegava no sentido contrário. Segundo ela, em determinado momento, a Strada invadiu a faixa em que o Duster estava, provocando a colisão.


A PM não informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital do município, mas não detalhou quantas pessoas havia em cada veículo. A reportagem de A Gazeta questionou essa informação e a quantidade de feridos, mas não houve retorno até a última atualização. Segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do bafômetro nos motoristas porque ambos estavam recebendo atendimento médico.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Motorista fica ferido em acidente com capotamento em Brejetuba

Publicado em 30/07/2026 às 15:09

Um motorista ficou ferido após o carro que dirigia capotar na manhã desta quinta-feira (30), no distrito de São Jorge de Oliveira, na zona rural de Brejetuba, no Caparaó do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o automóvel caiu em uma propriedade particular e o condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


O estado de saúde da vítima e as circunstâncias do acidente não foram divulgados.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Crime por ciúmes

Foragido por matar namorada adolescente há 30 anos em Linhares é preso no RJ

Publicado em 30/07/2026 às 13:44
Suspeito foi localizado em Cascadura
Segundo a Polícia Civil, a vítima mantinha um relacionamento com o suspeito, e as investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes PCES

Foi preso nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro, Antônio Ferreira dos Santos, de 54 anos, que estava foragido havia 30 anos por matar a namorada, Nilcilene da Silva Inocência, de 15 anos, no bairro Intelagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 1996, foi motivado por ciúmes e a vítima foi assassinada a facadas. 


Após o homicídio, Antônio fugiu do Espírito Santo e permaneceu foragido por três décadas. Ele foi localizado em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça de Linhares.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação finalizada

Dupla é presa em Sergipe por matar homem após briga em festa em Linhares

Publicado em 30/07/2026 às 11:57
Crime aconteceu em maio, na zona rural da cidade
Da esquerda para a direita: Newrobert Angelo Melo Soares, de 21 anos, e José Orlando dos Santos Filho, de 23 anos Fotos enviadas pela PCES

Um jovem de 21 anos e outro de 23 foram presos por suspeita de matar Sidney Tolentino Meireles, de 36 anos, e ferir outro homem após uma briga na saída de uma festa Segundo a Polícia Civil, Newrobert Angelo Melo Soares e José Orlando dos Santos Filho são apontados como autores do homicídio e da tentativa de homicídio registrados no dia 10 de maio. Na época, ambos estavam na cidade para trabalhar na colheita de café.


De acordo com as investigações, durante a festa, Sidney se desentendeu com os suspeitos. Os três entraram em luta corporal e a vítima foi atingida por golpes desferidos com uma garrafa de whisky quebrada.


Um amigo de Sidney tentou defendê-lo, mas também foi ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Após o crime, os suspeitos fugiram em direção a um cafezal.


O primeiro preso foi Newrobert, que se apresentou à Polícia Civil de Sergipe no dia 16 de maio. Já José Orlando foi localizado e preso na quarta-feira (29), em Aracaju (SE), após informações repassadas pela Polícia Civil do Espírito Santo sobre o paradeiro dele.


Segundo a corporação, os dois permanecem presos em Aracaju, à disposição da Justiça de Linhares.

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