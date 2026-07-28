Casa da Memória, em Vila Velha, ganha espaço digital sobre a história da economia capixaba

Quase cinco séculos de transformações econômicas do Espírito Santo poderão ser percorridos de forma interativa em um novo espaço do Museu Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. A atração será inaugurada no dia 5 de agosto e utiliza recursos digitais para apresentar os principais ciclos que ajudaram a moldar a economia capixaba desde o início da colonização, em 1535.





Batizado de "Janela do Tempo Petrobras", o espaço apresenta ao público a trajetória de atividades que tiveram papel importante no desenvolvimento do Estado: pau-brasil, açúcar, café, minério, mármore e granito e, mais recentemente, petróleo e gás. O conteúdo será disponibilizado em uma tela digital integrada ao acervo permanente do museu.





A iniciativa faz parte do projeto "Inovação Tecnológica e Digital aplicado ao Museu Casa da Memória de Vila Velha", desenvolvido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). A proposta é ampliar o uso da tecnologia como ferramenta para preservação e divulgação da memória capixaba.