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Cultura

Casa da Memória, em Vila Velha, ganha espaço digital sobre a história da economia capixaba

Nova atração interativa percorre os principais ciclos econômicos do Espírito Santo, do pau-brasil ao petróleo e gás
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:39

Casa da Memória em Vila Velha ganha espaço digital sobre a história da economia capixaba Carlos Alberto Silva

Quase cinco séculos de transformações econômicas do Espírito Santo poderão ser percorridos de forma interativa em um novo espaço do Museu Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. A atração será inaugurada no dia 5 de agosto e utiliza recursos digitais para apresentar os principais ciclos que ajudaram a moldar a economia capixaba desde o início da colonização, em 1535.


Batizado de "Janela do Tempo Petrobras", o espaço apresenta ao público a trajetória de atividades que tiveram papel importante no desenvolvimento do Estado: pau-brasil, açúcar, café, minério, mármore e granito e, mais recentemente, petróleo e gás. O conteúdo será disponibilizado em uma tela digital integrada ao acervo permanente do museu.


A iniciativa faz parte do projeto "Inovação Tecnológica e Digital aplicado ao Museu Casa da Memória de Vila Velha", desenvolvido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). A proposta é ampliar o uso da tecnologia como ferramenta para preservação e divulgação da memória capixaba.

Do café ao pré-sal

Entre os períodos apresentados, o ciclo do petróleo e gás ganha destaque. O conteúdo recupera a trajetória da exploração no Espírito Santo e a presença da Petrobras, que completará 70 anos de atuação no Estado em 2027.


A exposição relembra, entre outros marcos, o pioneirismo do litoral capixaba na produção marítima de petróleo pela estatal na década de 1970 e a participação do Espírito Santo na exploração do pré-sal, iniciada em 2008. Atualmente, o Estado é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil.


A inauguração contará ainda com a palestra "Uma visão do desenvolvimento econômico do Espírito Santo ao longo dos seus 491 anos", ministrada pelo historiador Fernando Achiamé.

Serviço

Inauguração da "Janela do Tempo Petrobras"
Data: 5 de agosto, às 19h
Palestra: "Uma visão do desenvolvimento econômico do Espírito Santo ao longo dos seus 491 anos", com Fernando Achiamé
Local: Museu Casa da Memória de Vila Velha
Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha

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