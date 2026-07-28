Autor capixaba lança na FLIP livro de poemas sobre árvore genealógica e ancestralidade

Quem nunca teve perguntas sobre seus antepassados, ou dúvidas sobre o passado de sua família? Esses questionamentos deram origem ao livro “A Árvore Invisível Cinza” do autor capixaba Leonardo Viso. A coletânea de poemas recria sua árvore genealógica de uma forma criativa, transformando cada parente em uma árvore, formando uma floresta que representa sua família.





O autor usa as dúvidas de documentos e certidões para desvendar os mistérios de seus antepassados, criar conexões esquecidas e homenagear sua família. Preservando o espírito capixaba, Leonardo usa como exemplos em sua maioria espécies botânicas da Mata Atlântica, bioma característico do Espírito Santo.





A obra foi lançada no FLIP 2026, a 24ª festa de literatura internacional de Paraty, que aconteceu entre 22 e 26 de julho.