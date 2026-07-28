Autor capixaba lança na FLIP livro de poemas sobre árvore genealógica e ancestralidade

Quem nunca teve perguntas sobre seus antepassados, ou dúvidas sobre o passado de sua família? Esses questionamentos deram origem ao livro “A Árvore Invisível Cinza” do autor capixaba Leonardo Viso. A coletânea de poemas recria sua árvore genealógica de uma forma criativa, transformando cada parente em uma árvore, formando uma floresta que representa sua família.
O autor usa as dúvidas de documentos e certidões para desvendar os mistérios de seus antepassados, criar conexões esquecidas e homenagear sua família. Preservando o espírito capixaba, Leonardo usa como exemplos em sua maioria espécies botânicas da Mata Atlântica, bioma característico do Espírito Santo.
A obra foi lançada no FLIP 2026, a 24ª festa de literatura internacional de Paraty, que aconteceu entre 22 e 26 de julho.
As raízes de “A Árvore Invisível Cinza”
A ideia do livro nasceu durante uma oficina de produção literária, na qual os participantes precisavam apresentar conceitos para novas obras. Os projetos mais promissores seriam desenvolvidos ao longo do curso. Leonardo conta que sempre teve curiosidade sobre a própria história familiar e, a partir de uma brincadeira com a expressão "árvore genealógica", surgiu o conceito da obra, que transforma seus antepassados em plantas.
Sobre a importância de representar o ES em um evento literário internacional, Leonardo destaca que o mais significativo não foi apenas descobrir detalhes de sua família (como o nome de seus tataravós que antes eram desconhecidos), foi entender a história do estado e mostrá-la para outras pessoas.
Poucas pessoas sabem, por exemplo, que a colonização do Espírito Santo é tão antiga. E que a gente tem uma história muito rica, acontecimentos marcantes que, muitas vezes, não são conhecidos pelo restante do Brasil. Nem mesmo pelos próprios capixabas. Por isso, foi muito curioso o processo, surpreendente na verdade
Leonardo Viso Autor