Fatinha Abelha lança seu livro “A Vida além da Dor” em Vitória; veja fotos

A empresária Fatinha Abelha, famosa por comandar o Buffet Infantil Lollypop, um dos maiores e mais premiados do Espírito Santo, lançou nesta quarta-feira (22), o livro "A Vida além da Dor", baseado em fatos reais que narra uma história de amor, fé, resiliência e recomeços.





Enquanto administrava a empresa, ela vivia uma segunda jornada: acompanhava diariamente o marido, Eduardo Abelha Rodrigues, em uma batalha de 14 anos contra um tumor cerebral, enfrentando seis cirurgias, tratamentos intensivos e incontáveis sessões de quimioterapia. Fatinha deu conta ainda de uma terceira jornada. Já mãe de Carlos Eduardo e Pedro, foi durante essa longa caminhada que nasceu seu terceiro filho, Felipe.





Antes mesmo do lançamento presencial, a obra conquistou o selo de Best-Seller da Amazon, alcançando o primeiro lugar nas categorias Histórias Reais e Saúde Mental.