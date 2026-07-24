Fatinha Abelha lança seu livro “A Vida além da Dor” em Vitória; veja fotos

A empresária Fatinha Abelha, famosa por comandar o Buffet Infantil Lollypop, um dos maiores e mais premiados do Espírito Santo, lançou nesta quarta-feira (22), o livro "A Vida além da Dor", baseado em fatos reais que narra uma história de amor, fé, resiliência e recomeços.
Enquanto administrava a empresa, ela vivia uma segunda jornada: acompanhava diariamente o marido, Eduardo Abelha Rodrigues, em uma batalha de 14 anos contra um tumor cerebral, enfrentando seis cirurgias, tratamentos intensivos e incontáveis sessões de quimioterapia. Fatinha deu conta ainda de uma terceira jornada. Já mãe de Carlos Eduardo e Pedro, foi durante essa longa caminhada que nasceu seu terceiro filho, Felipe.
Antes mesmo do lançamento presencial, a obra conquistou o selo de Best-Seller da Amazon, alcançando o primeiro lugar nas categorias Histórias Reais e Saúde Mental.
Na CasaCor ES
Moda
Vem ai a Celebration Night
As empresárias Malu Brioschi e Eliane Aragão trazem a Vitória, no dia 20 de agosto, às 18h, o designer Jorge Bischoff para a badalada Celebration Night, no Shopping Vitória. O icônico criador de sapatos comandará um talk exclusivo e sessão de autógrafos. Entre os destaques do evento, o lançamento da Coleção “Rico por Natureza”, que aposta no resgate estético de matérias-primas e tons naturais do Brasil. Na paleta, tons como mascavo, algodão e trigo, em contraponto com turmalina e solar, além de estampas como poá e a proposta bambi core, aplicada em tênis e bolsas.
Café da manhã
No Cais das Artes
Lazer e bem-estar
A Praça do Cais das Artes ganha, a partir deste fim de semana, uma nova programação de cultura, lazer e convivência com a chegada do Circuito Cais, novo programa de ocupação do espaço promovido pelo Cais das Artes. A partir deste sábado (25) e domingo (26), e sempre aos sábados e domingos, das 10h às 18 horas, o público poderá aproveitar uma agenda gratuita que reúne apresentações artísticas, atividades educativas, práticas de bem-estar, literatura, dança, teatro, cinema, manifestações culturais, gastronomia e feira criativa.
Lançamento
Na Aldeia
Renata Pacheco convida para o tradicional Arraiá da Aldeia, neste sábado (25), em Guarapari. Paulo Balbino vai comandar a quadrilha.
Associativismo
Lucas Izoton assumiu a presidência do do Conselho de Gestão da Escola de Associativismo, fundado pelo empresário Sérgio Rogério de Castro.
Negócios na China
De olho no maior mercado global, um grupo de produtores de café conilon e pimenta-do-reino de Jaguaré embarca para a China, em outubro, para participar da 140ª edição da Canton Fair, a maior feira de negócios do mundo. No ano passado, uma comitiva do Consulado-Geral da China no RJ esteve no município e foi recebida pelo prefeito da cidade, Marcos Guerra.
Certificação
Wanderson Lamoia, Cris Loss e Clécia Cavalcanti, diretores do Grupo Lamoia, comemoram mais uma importante conquista do grupo que foi recomendado para a certificação FSSC 22000 (Food Safety System Certification), uma certificação internacionalmente reconhecida e aprovada pela GFSI, que estabelece requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos, garantindo a produção de alimentos seguros por meio do controle de perigos, programas de pré-requisitos e melhoria contínua.
Mostra
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