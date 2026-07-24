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Renata Rasseli

Fatinha Abelha lança seu livro “A Vida além da Dor” em Vitória; veja fotos

O lançamento, nesta quarta-feira (22), no Buffet Infantil Lollypop, contou com sessão de autógrafos e um bate-papo com a autora

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

24 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Carlos Eduardo e Felipe Abelha com a mãe Fatinha Abelha
Carlos Eduardo e Felipe Abelha com a mãe Fatinha Abelha Mônica Zorzanelli

A empresária Fatinha Abelha, famosa por comandar o Buffet Infantil Lollypop, um dos maiores e mais premiados do Espírito Santo, lançou nesta quarta-feira (22), o livro "A Vida além da Dor", baseado em fatos reais que narra uma história de amor, fé, resiliência e recomeços.

Enquanto administrava a empresa, ela vivia uma segunda jornada: acompanhava diariamente o marido, Eduardo Abelha Rodrigues, em uma batalha de 14 anos contra um tumor cerebral, enfrentando seis cirurgias, tratamentos intensivos e incontáveis sessões de quimioterapia. Fatinha deu conta ainda de uma terceira jornada. Já mãe de Carlos Eduardo e Pedro, foi durante essa longa caminhada que nasceu seu terceiro filho, Felipe.


Antes mesmo do lançamento presencial, a obra conquistou o selo de Best-Seller da Amazon, alcançando o primeiro lugar nas categorias Histórias Reais e Saúde Mental.

Na CasaCor ES

Ivan Coelho, Natasha Grasseli, Mariana Duarte e Neyvan Roberte
Ivan Coelho, Natasha Grasseli, Mariana Duarte e Neyvan Roberte: no quarto do bebê da mostra de decoração, que está em cartaz no Hotel Canto do Sol.  Vitor Carvalho

Moda

Vem ai a Celebration Night

As empresárias Malu Brioschi e Eliane Aragão trazem a Vitória, no dia 20 de agosto, às 18h, o designer Jorge Bischoff para a badalada Celebration Night, no Shopping Vitória. O icônico criador de sapatos comandará um talk exclusivo e sessão de autógrafos. Entre os destaques do evento, o lançamento da Coleção “Rico por Natureza”, que aposta no resgate estético de matérias-primas e tons naturais do Brasil. Na paleta, tons como mascavo, algodão e trigo, em contraponto com turmalina e solar, além de estampas como poá e a proposta bambi core, aplicada em tênis e bolsas.

Café da manhã

Felipe Nicolau Meire Nicolau Flávia Nicolau
A Monza Padaria e Confeitaria acaba de lançar o Monza Mais, seu novo aplicativo de benefícios e fidelidade, em café da manhã, que reuniu fornecedores e parceiros estratégicos da rede, em Jardim da Penha. Na foto: Felipe Nicolau,  Meire Nicolau e Flávia Nicolau. Divulgação

No Cais das Artes

Lazer e bem-estar

A Praça do Cais das Artes ganha, a partir deste fim de semana, uma nova programação de cultura, lazer e convivência com a chegada do Circuito Cais, novo programa de ocupação do espaço promovido pelo Cais das Artes. A partir deste sábado (25) e domingo (26), e sempre aos sábados e domingos, das 10h às 18 horas, o público poderá aproveitar uma agenda gratuita que reúne apresentações artísticas, atividades educativas, práticas de bem-estar, literatura, dança, teatro, cinema, manifestações culturais, gastronomia e feira criativa.

Lançamento

A empresária Elis Almeida, sócia da Drawback Soluções Automotivas, ao lado da escritora e mentora literária Mônica Oliveira no coquetel de lançamento da 4ª edição da coletânea Mulheres de Impacto – Vibrando Pod
A empresária Elis Almeida, sócia da Drawback Soluções Automotivas, ao lado da escritora e mentora literária Mônica Oliveira no coquetel de lançamento da 4ª edição da coletânea Mulheres de Impacto – Vibrando Poder e Gratidão. Divulgação

Na Aldeia 

Renata Pacheco convida para o tradicional Arraiá da Aldeia, neste sábado (25),  em Guarapari. Paulo Balbino vai comandar a quadrilha. 


Associativismo

Lucas Izoton assumiu a presidência do do Conselho de Gestão da Escola de Associativismo, fundado pelo empresário Sérgio Rogério de Castro. 

Negócios na China

De olho no maior mercado global, um grupo de produtores de café conilon e pimenta-do-reino de Jaguaré embarca para a China, em outubro, para participar da 140ª edição da Canton Fair, a maior feira de negócios do mundo. No ano passado, uma comitiva do Consulado-Geral da China no RJ esteve no município e foi recebida pelo prefeito da cidade, Marcos Guerra.

Certificação

Wanderson Lamoia, Cris Loss e Clécia Cavalcanti, diretores do Grupo Lamoia, comemoram mais uma importante conquista do grupo que foi recomendado para a certificação  FSSC 22000 (Food Safety System Certification), uma certificação internacionalmente reconhecida e aprovada pela GFSI, que estabelece requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos, garantindo a produção de alimentos seguros por meio do controle de perigos, programas de pré-requisitos e melhoria contínua. 

Mostra

Bruno Zagoto, Carol Ruas e Ana Laura Nahas
Bruno Zagoto, Carol Ruas e Ana Laura Nahas: em coquetel na CasaCor ES.  Vitor Carvalho

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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